Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.21

BANGKOK: Bewohner in Din Daeng haben am Samstag zwei große Transparente aufgehängt, um ihren Unmut über die Polizei zu äußern, die die regierungsfeindlichen Demonstrationen mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen niederschlagen. Dabei landeten Gummigeschosse und Tränengaskanister auf ihren Grundstücken.

Auf einem Transparent stand: „Die Bewohner des Din-Daeng-Viertels wollen nicht, dass dieser Ort ein Schlachtfeld wird“; und auf einem anderen stand: „Wir haben Kinder, Senioren und Patienten. Bitte stellen Sie den Frieden wieder her". Die Anwohner forderten die Polizei auf, die an der Din-Daeng-Kreuzung aufgestellten Container zu entfernen, an denen es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Bereitschaftspolizei kommt. Vertreter der Bewohner wollen am Dienstag zum Regierungsgebäude gehen, um die Polizei aufzufordern, die Kundgebungen nicht mit Gewalt aufzulösen.