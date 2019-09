Von: Björn Jahner | 08.09.19

BANGKOK: Auch wenn Pol. Maj. Gen. Sukhun Prommayon nicht gerade als Experte für Polizeireformen gilt, ist der stellvertretende Chef des Metropolitan Police Bureau davon überzeugt, dass er zu diesem Thema viel beitragen kann.

Er schlägt die Entwicklung des sogenannten „Polizei 4.0“-Modells in Anlehnung an das nationale Regierungsziel „Thailand 4.0“ vor. Es zielt darauf ab, Thailands Entwicklung in Richtung der vierten industriellen Revolution zu lenken, bei der Technologie und Dienstleistungen auf hohem Niveau im Vordergrund stehen.



Die Kernelemente von Thailand 4.0 sind nun in „Crimes“ enthalten, eine neue Computersoftware, die von Pol. Maj. Gen. Sukhun und seinem Team entwickelt wurde, um die Digitalisierung und Modernisierung der Polizeiarbeit voranzutreiben. Die Software soll den Beamten ermöglichen, einen großen Datenpool zu nutzen, um Kriminelle aufzuspüren und festzunehmen. Dadurch erhofft sich der stellvertretende Polizeichef von Bangkok, die Bevölkerung mit schnelleren und besseren polizeilichen Ermittlungen zu beeindru­cken.



Er ist davon überzeugt, dass die Polizei auf neue Technologien zurückgreifen sollte, um ihre Arbeit von Papier auf digitale Plattformen umzustellen. Das spart viel Zeit und ist effizienter, betont Pol. Maj. Gen Sukhun. So können die Beamten Beschwerden von Personen auf der Wache direkt in die Software eingeben und dann unterwegs auf Details zugreifen sowie diese aktualisieren, während sie den Fall untersuchen. Derzeit wird „Crimes“ in je zwei Polizeistationen in den neun von der Metropolitan Police Division 1 bis 9 überwachten Gebieten Bangkoks erprobt.