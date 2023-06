Foto: The Nation

PRACHUAP KHIRI KHAN: Die Verbrauchsteuerbehörde hat eine Untersuchung gegen einen Mann eingeleitet, der behauptet, ein hoher Beamter der Behörde zu sein, und die Polizei aufgefordert hat, die Anklage gegen einen am Dienstag (6. Juni 2023) in der Provinz Prachuap Khiri Khan beschlagnahmten illegalen Tankwagen fallen zu lassen.

Die örtliche Polizei hatte am Dienstag in Zusammenarbeit mit Beamten der Verbrauchsteuerbehörde von Prachuap Khiri Khan auf der Phet Kasem Road am Kilometerstein 308 im Bezirk Mueang einen Lkw mit 15.000 Litern Diesel angehalten, für den angeblich kein Steuerbeleg vorlag.

Kurz nach der Festnahme erhielt die Polizei einen Anruf von einem Mann, der sich als leitender Beamter der Verbrauchsteuerbehörde ausgab und sie aufforderte, die Anklage fallen zu lassen und den Fahrer, 47, der sich in Polizeigewahrsam befand, freizulassen. Die Polizei weigerte sich, dem nachzukommen und alarmierte die Behörde.

Kriangkrai Pattanaporn, stellvertretender Generaldirektor und Sprecher der Verbrauchsteuerbehörde, sagte am Dienstag, dass Generaldirektor Ekniti Nitithanprapas umgehend einen Ausschuss eingesetzt habe, um die Angelegenheit zu untersuchen, die mit einer illegalen Operation in Zusammenhang stehen und den Ruf der Behörde beeinträchtigen könnte.

Kriangkrai sagte, dass der Ausschuss den Auftrag habe, den Anrufer ausfindig zu machen, die Herkunft des Tanklastzugs zu überprüfen und alle am Transport beteiligten Parteien zu identifizieren.

Er betonte, dass die Untersuchung transparent sein wird, um sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan, und dass die Behörde die Öffentlichkeit regelmäßig über die Fortschritte informieren wird.

Das Problem der illegalen Aktivitäten auf Thailands Straßen wurde Anfang des Monats bekannt, als die Land Transport Federation of Thailand Informationen über Bestechungsgelder im Zusammenhang mit der Ausstellung von LKW-Plaketten an Wiroj Lakkhanaadisorn, einen gewählten Abgeordneten der Move Forward Party, weiterleitete, der sich gegen Bestechung einsetzt.

Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen der Korruptionsbekämpfungsabteilung der Polizei führten zur Anklageerhebung gegen sechs Beamte der Autobahnpolizei wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an der Ausgabe von Aufklebern für illegal überladene Lastwagen, um zu verhindern, dass diese an Kontrollpunkten angehalten werden.