Von: Björn Jahner | 08.05.23

BANGKOK: Der Vorstand des Oil Fuel Fund Office (OFFO) senkt den Einzelhandelspreis für Dieselkraftstoff um 50 Satang pro Liter auf 32 Baht. Dies ist die fünfte Senkung des Dieselpreises seit Februar, was einer Gesamtsenkung von 2 Baht und 50 Satang entspricht. Die Senkung trat am letzten Donnerstag (4. Mai 2023) in Kraft.

OFFO-Direktor Wisak Watanasap berichtete, dass der durchschnittliche Dieselpreis im April bei 97,12 US-Dollar pro Barrel lag, ein Rückgang gegenüber dem März-Durchschnitt von 98,92 Dollar. Er wies jedoch darauf hin, dass der Dieselpreis auf dem Weltmarkt aufgrund von Faktoren wie der weltweiten Konjunkturabschwächung, aufkommenden Finanzkrisen, Wechselkursschwankungen und Chinas wirtschaftlichem Aufschwung weiterhin schwankt.

Der Kontostand des Ölkraftstofffonds hat sich ebenfalls verbessert und wies zum 30. April einen negativen Saldo von 82,6 Milliarden Baht auf. Dieser negative Saldo ergab sich aus einem Minus von 35,8 Mrd. Baht auf dem Ölunterkonto und einem Minus von 46,79 Mrd. Baht auf dem Flüssiggasunterkonto.