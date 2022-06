Von: Björn Jahner | 14.06.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Vorstand des staatlichen Oil Fuel Fund hat mit Wirkung vom Dienstagmorgen die Preisobergrenze für Standarddiesel um einen Baht – von 33,94 Baht auf 34,94 Baht pro Liter – erhöht.

Direktor Wisak Wattanasap teilte der Presse mit, dass die wöchentliche Vorstandssitzung am Montag den Dieselpreis für die Woche vom 14. bis 21. Juni 2022 auf der Grundlage des weltweiten Ölpreises festgelegt hat.

Am 12. Juni hatte der Ölfonds ein Minus von 91.089 Millionen Baht verzeichnet.

Im Rahmen der Regierungspolitik, Diesel von April bis Juni 2022 um 50 Prozent zu subventionieren, wurde der Höchstpreis für Standarddiesel auf 35 Baht pro Liter festgelegt. Die Entscheidung vom Montag liegt immer noch unter diesem Preis.

Das Energieministerium berät sich mit anderen Behörden über die Subvention und andere Maßnahmen zur Eindämmung des Preises ab Juli, informierte Khun Wisak.

Für Premium-Diesel, der am Montag in Bangkok 46,36 Baht an der Zapfsäule kostete, gibt es keine Subventionen.