Foto: The Nation

KOH SAMUI: Sechs Verdächtige wurden am Montag auf Koh Samui in der Provinz Surat Thani im südlichen Golf von Thailand wegen angeblicher Plünderungen im Chaweng Blue Lagoon The Teak Wing, einem Luxushotel mit 384 Zimmern auf der Insel, festgenommen.

Die Verhaftung erfolgte, nachdem die Hoteleigentümerin Yomana Poolsawat die Polizei am Sonntag darüber informiert hatte, dass zahlreiche Hotelgegenstände, u.a. Türen, Geschirr, Fenster, elektrische Leitungen und Lampen im Wert von mehr als 70 Millionen Baht, geraubt worden waren.

Sie fügte hinzu, dass nahezu die gesamte Einrichtung des Hotels geraubt wurden, als es im Jahr 2020 geschlossen wurde, nachdem der 30-jährige Hotelpachtvertrag mit einem Schweizer Geschäftsmann ausgelaufen war.

Die Polizei beschlagnahmte die Ausrüstung der Verdächtigen, gestohlene Hotelgegenstände und einen Lastwagen als Beweismittel.

Der Leiter des Polizeireviers Bophut, Oberstleutnant Yuttana Sirisombat, teilte der Presse mit, dass die Polizei ihre Ermittlungen fortsetzen und nach weiteren Verdächtigen ermitteln werde. Er fügte hinzu, dass sechs Verdächtige wegen nächtlicher Einbrüche mit einem Fahrzeug angeklagt wurden.

Foto: The Nation

„Die Polizei wird ihr Bestes tun, um weitere Verdächtige zu finden und so viele der gestohlenen Gegenstände wie möglich zurückzubringen“, sagte er.

Der Präsident der Koh Samui Tourism Promotion Association Ratchaporn Poolsawat sagte zwischenzeitlich, dass sich Hotelbetreiber, die mit Plünderungen konfrontiert sind, an den Verband wenden können, der dann mit der Polizeistation von Bophut für die Einleitung rechtlicher Schritte zusammenarbeiten wird.

Der Verband habe laut Khun Ratchaporn auch mit den Sicherheitsbehörden bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Bewältigung ähnlicher Vorfälle zusammengearbeitet, damit das Investorenvertrauen zurückgewonnen werden kann.