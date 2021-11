PATTAYA: Am Freitag, 10. Dezember strömen Gitarren-Virtuosen aus dem ganzen Land wieder ins „Siam Bayshore Pattaya“, wo zum 13. Mal das „Classical Guitar Festival & Competition“ der „Thailand Guitar Society“ ausgerichtet wird.

Ek-karach Charoennit.

Erstmals in der Geschichte des Festivals findet die Veranstaltung an einem Nationalfeiertag statt – am Tag der Verfassung (10. Dezember 2021) – und umfasst auch zum ersten Mal einen Jugendwettbewerb in der Kategorie für Kinder und Jugendliche unter 13 Jahre.

Das Festival wird auch dieses Jahr wieder die besten Gitarren-Virtuosen und -Bauer der Welt zusammenbringen, womit das Festival landesweit einzigartig ist. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme am größten und populärsten Festival seiner Art in Thailand eingeladen – von Gitarrenspielern über -sammler bis hin zu Liebhabern klassischer Gitarrenmusik.

Wettbewerbe & Konzerte

Das Festival beginnt um 09.30 Uhr mit den Wettbewerben für Senioren, Junioren unter 13 Jahren und unter 18 Jahren, gefolgt von einer Gitarrenausstellung um 16.00 Uhr sowie von einem Nachmittagskonzert um 17.00 Uhr mit dem thailändischen Gitarrenvirtuosen und Sieger des letztjährigen Wettbewerbs –Thanapot Lertthamat. Um 18.00 Uhr findet ein Abendkonzert mit dem „CGO Siam Guitar Quartet“ statt, bestehend aus Thailands Gitarristen-Elite – Nalin Komentrakarn, Sakol Siripipattanakul, Woratep Rattana-umpawan und Apichai Chantanakajornfung.

Guitar Night 2021

Leon Koudelak.

Im Anschluss erfolgt mit der „Guitar Night“ um 19.00 Uhr der traditionelle Festivalhöhepunkt. Live auf der Bühne stehen die renommierten Gitarren-Virtuosen Leon Koudelak, Ek-karach Charoennit, Pongpat Pongpradit, Rattasart Weangsamut und Chettapong Uatrakoonpoonsuk. Der diesjährige Schwerpunkt der „Guitar Night“ liegt auf traditioneller thailändischer Musik – in verblüffender Symbiose mit klassischer Gitarre und spanischem Gitarrenrepertoire – ein Muss für alle Gitarrenmusikfans!

Tickets & Übernachtung

Festivalpässe kosten 400 Baht für Erwachsene und 200 Baht für Studenten (Ausweis mitbringen!). Darüber hinaus wird ein spezielles Übernachtungspaket angeboten – inklusive Frühstück und Festivaltipass – für 2.000 Baht für ein Einzelzimmer und 2.500 Baht für ein Doppelzimmer

Vorverkaufstickets und Zimmerbuchungen können beim „Siam Bayshore Pattaya“ unter der Rufnummer 038-428.678 oder per E-Mail reserviert werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie Pattayaguitarfest.com.

„Pattaya Classical Guitar Festival & Competition“, Freitag, 10. Dezember 2021: