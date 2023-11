Die Überlegenheit von Max Verstappen in Zahlen

Niederländischer Formel-1-Pilot Max Verstappen von Red Bull Racing in Aktion während des Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi in Abu Dhabi. Foto: epa/Ali Haider

ABU DHABI: Der Konkurrenz stehen harte Wintermonate bevor. Den Rückstand auf Max Verstappen aufzuholen, wird schwer. Die Zahlen sprechen für ihn.

Max Verstappen und Red Bull haben diese Formel-1-Saison dominiert, wie es vorher noch kein anderer Fahrer und kein anderes Team schafften. Das belegen auch die Zahlen.

1003 - so viele Runden führte Verstappen in diesem Jahr an. Ein Rekord. 1988 kamen die beiden Formel-1-Legenden Ayrton Senna und Alain Prost zusammen auf diese Zahl - allerdings bei 16 Rennen damals zu 22 in diesem Jahr.

575 - so viele Punkte holte er. Damit hätte er allein die Teamwertung klar und deutlich vor Mercedes (409 gewonnen).

290 - so viele Punkte Vorsprung hat er nach 22 Rennen auf den WM-Zweiten Sergio Pérez im zweiten Red Bull. Auch ein Rekord.

21 - so oft kam Verstappen aufs Podium. Nur in Singapur schaffte er es als Fünfter nicht unter die besten Drei.

19 - so viele Rennen gewann Verstappen in diesem Jahr. Die bisherige Bestmarke lag bei 15 - aufgestellt von Verstappen im vergangenen Jahr.

10 - so viele Siege schaffte Verstappen nacheinander von Miami bis Monza. Er verbesserte damit die Bestmarke von Sebastian Vettel, der ebenfalls in einem Red Bull 2013 neunmal in Serie gewonnen hatte. Im letzten Saisondrittel gelangen im sieben Siege nacheinander.

3 - Siege in einem Land - auch das schaffte vor Verstappen noch kein Pilot. Er gewann in Miami, er gewann in Austin und er gewann in Las Vegas. Verstappen ist der Fahrer der unbegrenzten Möglichkeiten.