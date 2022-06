BANGKOK: Thailand wurde im Rahmen der Visa Global Travel Intentions Study 2021 als das weltweit viertattraktivs­te Reiseziel in der Postpandemiephase eingestuft. Gemäß dem Ranking sind Bangkok, Phuket, Chiang Mai und Hua Hin die thailändischen Städte, nach denen internationale Reisende online suchen.

Die Studie, die von Januar bis Oktober 2021 durchgeführt wurde, analysierte die Daten von mehr als 7.000 Stichwörtern, die von Reisenden aus 62 Ländern online gesucht wurden, sowie die thailändischen Reiseinformationen zu fünf thailändischen Touristenstädten und die Einschätzungen der Reisenden hinsichtlich der Auswirkungen der Pandemie auf die Reisesituation.

Sorgenfreien Urlaub genießen

Der Studie zufolge sind die drei wichtigsten Beweggründe für Reisende aus aller Welt, die Thailand besuchen wollen, Freizeitaktivitäten (30 Prozent), die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und sich zu entspannen (25 Prozent) sowie Outdoor-Abenteuer (18 Prozent). Dies zeigt, dass die Besucher nach einem stressfreien Urlaub suchen, der ihnen optimale Möglichkeiten zum Entspannen, für das Genießen der Natur und zum Vergessen der Sorgen der Pandemie bietet.

Auch eine traditionelle Thai-Massage darf bei keinem Reisenden im Thailand-Urlaubsprogramm fehlen. Foto: epa/Diego Azubel

Thai-Kultur lockt Touristen an

Die Studie ergab auch, dass Touristen in Thailand am ehes­ten die Aktivitäten und Attraktionen ansteuern, die Thailand berühmt gemacht haben. Zu den bevorzugten Aktivitäten gehören die berühmte Thai-Massage, das Essen in thailändischen Cafés und Restaurants, der Aufenthalt am Urlaubsort und das Kennenlernen der thailändischen Kultur, z. B. der Besuch eines buddhistischen Tempels, so die Studie.

Ob westliche oder asiatische Besucher – die einzigartige Thai-Küche gehört bei allen Touristen zum Urlaub dazu. Foto: epa/Narong Sangnak

PATA: Anzeichen der Erholung

Visa zitierte eine Studie der Pacific Asia Travel Association (PATA), wonach die thailändische Tourismusindustrie Anzeichen der Erholung zeigt und die Besucherzahlen in den nächsten drei Jahren bis Ende 2024 voraussichtlich auf 46,96 Millionen steigen werden. Die fortlaufende Lo­ckerung der Einreisebestimmungen für Touristen während des ganzen Jahres sollte es Urlaubern erleichtern, nach Thailand zurückzukehren.