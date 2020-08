In Chaiyaphum steht die Kurkumapflanze in voller Blüte. Foto: Pa Hin Ngam National Park

CHAIYAPHUM: Derzeit lohnt ein Besuch im Nationalpark Pa Hin Ngam im Bezirk Sathit in der Nordostprovinz Chaiyaphum, wo sich in der Regenzeit die auch „Siamesische Tulpe“ genannte Kurkumapflanze („Dok Krachiao“) in voller Blütenpracht präsentiert.

Mit offenen Shuttle-Bussen (30 Baht) werden die Besucher zum Aussichtspunkt Pha Sud Phaen Din transportiert. Das Kliff bietet einen atemberaubenden Panoramablick über die dichten Wälder der Sap Langka Wildlife Sanctuary in der Nachbarprovinz Lopburi. Anschließend führt ein Wanderweg auf Bohlen einen Kilometer lang durch das Blütenmeer.

Der Pa-Hin-Ngam-Nationalpark ist täglich von 06.00 bis 18.00 Uhr geöffnet; die Besucherzahl ist auf 1.000 pro Tag begrenzt. Wie in allen Nationalparks im Land ist für den Besuch eine Voranmeldung Pflicht. Auskünfte erteilt die Nationalparkverwaltung unter der Rufnummer 044-056.141. Mehr auf Facebook.