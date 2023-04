Von: Pedro Zwahlen, der Schweizerische Botschafter | 14.04.23

PATTAYA: Liebe Schweizerinnen und Schweizer in Thailand, heute vor vier Monaten bin ich als Botschafter der Schweiz in Bangkok angekommen. Seither durfte ich bereits viele von Ihnen persönlich kennenlernen, zum Beispiel anlässlich des traditionellen Racletteabends der Swiss Society Bangkok (SSB), der Weihnachtsfeier der Swiss Society Phuket (SSP) oder der 60-Jahr-Feier der Schweizer Schule in Bangkok. Diese Begegnungen waren für mich sehr bereichernd, und ich freue mich auf zahlreiche weitere Gelegenheiten zum Austausch mit Ihnen in den kommenden Wochen und Monaten.

Im Weiteren freue ich mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass die thailändische Regierung uns am 1. März 2023 offiziell das grüne Licht gegeben hat zur Eröffnung eines dritten Honorarkonsulats der Schweiz in Thailand, mit Sitz in Pattaya, Chonburi. Wir werden Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Zuständigkeitsgebiet des neuen Honorarkonsulats (Provinzen Chonburi, Chanthaburi, Rayong und Trat), in Zukunft also eine noch direktere Betreuung vor Ort bieten können.

Es ist noch nicht ganz so weit!

Es ist aber noch nicht ganz so weit: Das Honorarkonsulat ist noch nicht eröffnet und kann noch keine Dienstleis­tungen erbringen. Wir sind derzeit daran, die verbleibenden Schritte bis zum Arbeitsbeginn des Honorarkonsulats Chonburi umzusetzen. Wir werden Ihnen den genauen Eröffnungstermin, die Kontakt­angaben, die Öffnungszeiten und die Dienstleistungspalette des neuen Honorarkonsulats rechtzeitig mitteilen.

Bereits heute möchte ich jedoch Frau Esther Kaufmann, die viele von Ihnen schon bestens kennen, ganz herzlich zu ihrer Ernennung zur neuen Honorarkonsulin der Schweiz gratulieren. Wir schätzen uns glücklich, mit Frau Kaufmann eine hochkompetente und ortskundige Honorarkonsulin gefunden zu haben. Die ganze Botschaft schaut der Zusammenarbeit mit ihr mit Freude entgegen und wünscht ihr alles Gute in ihrem anspruchsvollen Amt.

Unser Regionales Konsularzentrum in Bangkok steht Ihnen selbstverständlich weiterhin mit dem gesamten Angebot der konsularischen Dienstleis­tungen zur Verfügung.

Hohe Nachfrage nach Reispässen

Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass die Nachfrage für die Ausstellung von neuen Reisepässen derzeit sehr hoch ist. Dies ist vor allem auf zwei Gründe zurückzuführen: Erstens nähern sich viele der ab 2010 eingeführten biometrischen Reisepässe ihrem ersten Ablaufdatum, und zweitens konnten viele von Ihnen in den letzten Jahren aufgrund der Covid-19 Pandemie ihre Pässe nicht erneuern und möchten dies nun nachholen.

Ich kann Ihnen versichern, dass mein Team alles daransetzt, alle Anträge so rasch wie möglich zu bearbeiten. Ich bitte Sie allerdings um Verständnis dafür, dass es aktuell in manchen Fällen trotzdem etwas länger dauern kann, bis Sie einen Termin oder eine Antwort auf Ihre Anfragen per Telefon oder E-Mail erhalten.

Bitte prüfen Sie die Gültigkeitsdauer Ihres aktuellen Reisedokuments, damit Sie eine allfällig notwendige Erneuerung rechtzeitig beantragen können. Falls Sie in den nächsten Wochen hingegen nicht auf einen neuen Pass angewiesen sind, bitte ich Sie, mit Ihrem Antrag etwas zuzuwarten. Sie helfen uns damit, jenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die kurzfristig und dringend einen neuen Pass benötigen, rascher behilflich zu sein.

Vielen Dank!

Ich wünsche Ihnen ein schönes Songkran Festival, und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen,