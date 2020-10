NAKHON RATCHASIMA: Behörden haben an die Menschen, die in der Nähe des Nationalparks Khao Yai leben, appelliert, sich auf höher gelegenes Land zu begeben. Am frühen Freitag hatten Sturzfluten in diesem Gebiet zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Es sollen die schlimmsten Überflutungen seit 30 Jahren sein.

Menschen, die in der Nähe des Khaoyai Kirithantip Resorts leben, sind in Lebensgefahr und wurden dringend aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Der Besitzer des Resorts sagte, er habe seit der Eröffnung des Hotels vor elf Jahren noch nie solche Überschwemmungen erlebt. Er fügte hinzu, er sei froh, dass nur wenige Zimmer belegt seien. Andere Hotels, wie z.B. Juldis Khao Yai, sind mit den gleichen Problemen konfrontiert. Rettungskräfte sind ausgerückt, um bei der Evakuierung zu helfen und den Menschen Hilfspakete zu überreichen.

Der Nationalpark Khao Yai ist für mindestens zwei Tage geschlossen, da umgestürzte Bäume und Schlammlawinen den Zugang blockieren. Laut Narin Pinsakul, Chef des Nationalparks, hat Dauerregen den Fluss Lamtakong anschwellen lassen. Das Touristenzentrum sei überflutet. Narin sagte weiter, der Nationalpark habe noch nie so viel Regen erlebt, noch nie so starke Verwüstungen. Parkranger seien am Wasserfall Haew Suwat rund um die Uhr in Alarmbereitschaft, um zu verhindern, dass Elefanten in den steilen Wasserfall stürzen.