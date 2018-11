Noch geht es auffallend ruhig und überschaubar zu am Wongamat Beach im hohen Norden des Stadtgebietes von Pattaya. Das dürfte sich jedoch schon bald ändern. Die touristische Hochsaison steht in den Startlöchern und mit ihr viele kältegeplagte deutschsprachige Überwinterer und sonnensüchtige Urlauber aus anderen Teilen der Welt, die spätestens ab Dezember wieder den weitläufigen Strand zwischen dem The Palm Condominium im Norden und dem Cape Dara Resort im Süden bevölkern werden. DER FARANG heißt sie alle herzlich willkommen und begrüßt alle Neuankömmlinge mit einem Spaziergang an der Strandperle von Naklua.

Loy Krathong ist das Lichterfest, das in Thailand landesweit am Tag des Vollmonds im 12. Monat des traditionellen thailändischen Lunisolarkalenders gefeiert wird. Es fällt in diesem Jahr auf Donnerstag, 22. November und gilt zu Recht als eines der schönsten und farbenprächtigsten Festivals des Landes. Erfahren Sie mehr über die Riten und Hintergründe zu diesem ganz außergewöhnlichen Festival.

Die unbefristete Schließung der malerischen Maya-Bucht auf der Insel Phi Phi Leh in der Südprovinz Krabi für den Tourismus ging durch die Weltpresse, gilt sie doch seit dem Hollywood-Blockbuster „The Beach“ mit Schauspieler Leonardo DiCaprio aus dem Jahr 2000 als Sehnsuchtsziel für Reisende aus der ganzen Welt. Die Leitung des Nationalparks Mu Koh Phi Phi begründete die Maßnahme mit dem Schutz des sensiblen Ökosystems. Gemäß der Thailändischen Fremdenverkehrsbehörde (TAT) können Touristen dennoch den Blick auf die Bucht genießen, jedoch nur während eines Bootsausfluges vom Wasser aus. Dass Koh Phi Phi viel mehr zu bieten hat, als lediglich die Maya-Bucht, erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Mit der One Stop Shopping Expo ist von Samstag, 10. November bis Sonntag, 18. November wieder eine der größten Verkaufsmessen der Region zu Gast in Pattaya. Da die Großveranstaltung unter ausländischen Urlaubern und Residenten noch nahezu unbekannt ist, stellen wir der Leserschaft diesen Shopping-Geheimtipp näher vor.

Knisternde Spannung lag am 30. Oktober in der Luft, als die in Pattaya ansässige GSF Group die neuen Kollektionen von Puma, Adidas, Thomas Sabo und Grand Motorsport im brandneuen Einkaufszentrum Terminal 21 mit einer aufwendig inszenierten Modenschau vor Pattayas Eiffelturm in Szene setzte. Mit einem illustren Fotorückblick kommt auch die FARANG-Leserschaft in den Genuss, internationale Fashion-Luft zu schnuppern.

War es glücklicher Zufall oder Absicht? Ein Filmteam des ZDF überraschte die Gäste des Begegnungszentrums Pattaya (BZ) beim jüngsten Themenabend „Kulinarische und musikalische Reise durch Deutschland“ und hielt die Höhepunkte dieser außergewöhnlichen Veranstaltung in Bild fest. Wir verraten Ihnen, weshalb sich am 16. November die Besucher des BZ „totlachen“ werden!

Vorbei sind die Zeiten, als sich Kneipenbesuche in der Sukhumvit Road Soi 11 lediglich auf Flaschenbier oder Fusel-Buckets in schmuddeligen Backpacker-Kneipen beschränkten. Der Trend der Zeit hat längst auch die für ihre Nachtclubdichte bekannte Partygasse erreicht. Mit der Ansiedelung neuer stilvoller Bars ist der alte Muff in der Soi 11 ein für alle Mal verschwunden. Redaktionsleiter Björn Jahner verrät der Leserschaft seine neusten Ausgehgeheimtipps im Umfeld des verruchten Nana-Kiez…

Weitere Thermen der neuen Ausgabe sind unter anderem die Bemühungen der Lufthansa, mehr weibliche Piloten zu gewinnen, alles, was Sie über Glaukom-Erkrankungen wissen müssen und eine stachelige Angelegenheit im Discovery Garden Pattaya…

Und nicht vergessen: Von Mittwoch, 14. November bis Samstag, 17. November wird das Oktoberfest in der Schwarzwaldstube Bei Otto in Bangkok gefeiert!

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 9. November.

Hier geht es zum Download.