Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA22/2018, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet:

Das Warten hat ein Ende! Das Terminal 21 Pattaya hat eröffnet! Ob vor, zurück oder auch seitwärts – nichts ging mehr auf der North Pattaya Road am 19. Oktober, als mit dem Terminal 21 das größte Einkaufszentrum der Stadt eröffnete – oder treffender: Ein neues Mega-Wahrzeichen! Kilometerweit staute sich die Blechlawine aus allen Richtungen und ließ die zuvor getätigten Ankündigungen der Verkehrspolizei, bestens auf den Ansturm zum Eröffnungstermin vor-bereitet zu sein, als blanken Hohn erscheinen. Hochpreisige Gutscheine für die ersten Besucher, attraktive Eröffnungsangebote für jeden und nicht zuletzt Konzerte mit thailändischen Popstars sorgten dafür, dass Menschen aus dem ganzen Umland wie auf Ameisenrouten nach Pattaya strömten, um an diesem Ereignis teilhaben bzw. vielleicht auch das eine oder andere Schnäppchen schlagen zu können. Redaktionsleiter Björn Jahner mischte sich unter die ersten Besucher und präsentiert der Leserschaft auf gleich vier Seiten einen detaillierten Reiseführer durch die internationale Themenwelt des Terminal 21 Pattaya!

Der Östliche Wirtschaftskorridor („Eastern Economic Corridor“, EEC), eine über 300.000 Rai große Sonderwirtschaftszone für zukunftsträchtige Hightech-Industriezweige und Luftfahrt, die in den drei Ostküstenprovinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong entsteht, hat das Hotelgewerbe in Pattaya als EEC-Hauptstadt zu milliardenschweren Investitionen veranlasst. Wir haben eine informative Übersicht zusammengestellt, auf welche Neuheiten im Hotelangebot von Pattaya sich Urlauber freuen dürfen.

Immobilienexperten ziehen Bilanz und prophezeien, dass auch im kommenden Jahr keine großen Überraschungen auf Pattayas Condominium-Markt zu erwarten sind. Auf die bis zum Jahr 2015 herrschende Goldgräberstimmung in der Touristenmetropole, als ein neues Projekt nach dem anderen aus dem Boden gestampft wurde, ist Ernüchterung eingetreten. Die Redaktion erklärt die Hintergründe und erlaubt einen Blick in die Zukunft.

Erfahrene Reisende wissen es schon längst: wer die lokale Kultur verstehen möchte, der kommt nicht daran vorbei, die lokale Küche zu probieren, verrät sie doch viel über die Identität der verschiedenen Gemeinschaften. So auch in Thailand, wo jede Region ihre ganz eigenen kulinarischen Spezialitäten bereithält. Dieses Wissen macht sich nun die Thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) zu Nutze, um mit Hilfe lokaler Gaumenfreuden den Tourismus in den Provinzen anzukurbeln. Begleiten Sie uns auf eine Schlemmerreise durch die Provinzen.

Mit JJ Green in im Bangkoker Stadtteil Chatuchak hat Ende September einer der populärsten Flohmärkte der Hauptstadt für immer seine Tore geschlossen, um Platz zu machen für eine riesige öffentliche Parkanlage zu Ehren des im Jahr 2016 gestorbenen Königs Bhumibol Adulyadej. Stillheimlich und im Schatten der bekannten Vintage-Treffs hat sich in der Szene The Camp einen Namen gemacht. Redaktionsleiter und Vintage-Fan Björn Jahner hat sich auf dem Flohmarkt-Geheimtipp auf Schatzsuche begeben.

Klaus Sennik, einer der erfahrensten ausländischen Hoteliers in Südostasien, wurde zum neuen General Manager des Ramada Plaza by Wyndham Melaka ernannt. Thailandurlaubern und -residenten dürfte der Deutsche bekannt sein, bekleidete er zuvor für sechs Jahre die Position des Hotel- und General Manager im Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside. Redaktionsleiter Björn Jahner unterhielt sich mit Sennik über seine neue Aufgabe in Thailands Nachbarland Malaysia.

Immer mehr Rentner aus deutschsprachigen Ländern entscheiden sich, den Lebensabend unter der Sonne der Tropen in Thailand zu verbringen. Um der großen Nachfrage nach einer altersgerechten Unterkunft mit hotelähnlichem Service im Seebad Hua Hin Rechnung zu tragen, wird die beliebte Langzeitresidenz Sunshine International mit einem Neubau auf dem Nachbargrundstück erweitert, der Platz für 45 Wohnungen bietet. Erfahren Sie mehr über den Ruhestand im Paradies von Hua Hin.

Weitere Themen in der neuen Ausgabe stellen unter anderem lauter erfreuliche Ereignisse in Hans Fritschis‘ Discovery Garden in Pattaya dar sowie die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie, die Biertrinkern überhaupt nicht schmecken werden…

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 26. Oktober.

Hier geht es zum Download.