Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA21/2018, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.

Frage: Was hat ein optisches Kinderspielzeug mit der thailändischen Hauptstadt zu tun, das im Jahr 1816 der schottische Physiker David Brewster bei der Untersuchung von doppelbrechenden Kristallen erfunden hat? Oder etwa ASMR, eine Abkürzung, die für „Autonomous Sensory Meridian Response“ steht…? Verwirrt? Des Rätsels Lösung verrät Jörg Dunsbach, Pfarrer der Katholischen Gemeinde Sankt Marien in Bangkok, in seiner ganz persönlichen Liebeserklärung an die „Big Mango“ mit dem Titel Kaleidoskop Bangkok.

Mit Ok Phansa wird am Mittwoch, 24. Oktober inThailand das Ende der buddhistischen Fastenzeit gefeiert. Zugleich symbolisiert der buddhistische Feiertag das Ende der Regenzeit, der dreimonatigen Mönchsklausur und markiert den Beginn der Kathin-Zeit. Landesweit werden dann stimmungsvolle Feste organisiert, zu Land und zu Wasser. Wir präsentieren unserer Leserschaft drei Festivaltipps zum Ende der buddhistischen Fastenzeit, die außergewöhnlich sind und einen Besuch lohnen.

Mit Bung Fai Phraya Nak („Feuerbälle des Naga-Königs“) wird ein sehr seltsames Naturereignis bezeichnet, das jedes Jahr in der nordostthailändischen Provinz Nong Khai, nahe der laotischen Grenze, stattfindet. Erfahren Sie, was es mit diesem weltweit einmaligen Phänomen auf sich hat, das Grund für ein Festival mit bis zu 400.000 Besuchern am Ufer des Mekong ist.

Der Countdown läuft: In einer Woche wird in Pattaya ein neues Einkaufszentrum eröffnet: das Terminal 21 Pattaya. Über 500 Geschäfte und Restaurants, ein riesiges Angebot an Bekleidung, Modeaccessoires, Lebensmitteln und Unterhaltungselektronik wartet ab dem 19. Oktober auf die Kundschaft. Die Redaktion fragt: auf welche Höhepunkte darf man gespannt sein und hat die Shopping Mall das Potential, dem bisherigen Platzhirsch des Einzelhandels in der Touristenmetropole den Rang abzulaufen?

Die Arktis wird zunehmend von internationalen Teams erforscht, um die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltverschmutzung am Nordpol zu analysieren. Dabei sind Länder wie China und Russland derzeit zwar die aktivsten Nationen, aber eher im Hinblick von neuen eisfreien Seewegen und Rohstoffsuche. Alarmierend sind die Auswirkungen von Mikroplastik auf das Leben im Nordpolarmeer. Ein Bangkoker Forscherteam nahm dies zum Anlass, um eine 12-tägige Exkursion in die die nördliche zirkumpolare Erdregion zu unternehmen und stellt in der neuen Ausgabe seine Ergebnisse vor.

Anlässlich des 28. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung luden der Chargé d’affaires a.i. Jan Scheer und sein Mann Florian Nusch am 2. Oktober zu einem festlichen Empfang in das Mandarin Oriental Hotel ein. Über 800 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft folgten der Einladung, um den Tag der Deutschen Einheit gemeinsam zu feiern. Mit einem Grußwort blickt Scheer in der neuen Ausgabe auf die Ereignisse der friedlichen Revolution zurück.

Jade aus Myanmar gilt als die schönste der Welt. Für das südostasiatische Land ist der Handel mit den Edelsteinen ein Milliardengeschäft. Aber auch ein tödliches. Wer davon profitiert, erfahren Sie in einem interessanten Artikel.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Kimberley, das neue Gesicht von Häfele Thailand, ein Rückblick auf ein Festival der guten Laune im Begegnungszentrum Pattaya und Neuigkeiten aus dem Discovery Garden in Nong Khai.

Und nicht vergessen: auch in Thailand hat die Oktoberfestsaison begonnen: gefeiert wird vom 12. bis 14. Oktober im brandneuen Old German Beerhouse on 13 in Bangkok sowie am 27. und 28. Oktober im Restaurant Taverne in Pattaya!

Zudem ist das Goethe-Institut auf Tour und veranstaltet in Phuket (27. und 28. Oktober) und Chiang Mai (3. und 4. November) einen mobilen Infopoint, bei dem Deutschland interessierte Thailänderinnen und Thailänder über das Leben in der Bundesrepublik aufgeklärt werden.

