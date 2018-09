Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA19/2018, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.

Hat sich das stürmische Wetter der Monsunzeit gelegt, lohnt die Provinz Trang im Süden des Landes zwischen November und Mai mit ihren Inselparadiesen für einen Besuch, an deren fast menschenleeren Buchten noch echtes Robinson Crusoe-Feeling möglich ist. Während die weißsandigen Strände von Koh Mook und Koh Kradan alle Zutaten für einen unvergesslichen Badeurlaub bieten, lockt Koh Libong mit ihren malerischen Fischerdörfern und ihrer üppigen Naturidylle zu einem entspannten Aufenthalt, meilenweit entfernt von ausgetretenen Touristenpfaden.

Mit der Zhengzhou Airport Economy Zone (ZAEZ) als Vorbild, deren Herzstück der Flughafen Zhengzhou Xinzheng in der chinesischen Provinz Henan ist, soll auch der entstehende Östliche Wirtschaftskorridor („Eastern Economic Corridor“, EEC) in den Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong mit dem U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport zu einer Aerotropolis entwickelt werden. Wir verraten Ihnen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.

Seit mehreren Jahren begleitet DER FARANG mit regelmäßigen Updates den Karosseriebauer Klaus Goergen, der in seiner Dschungel-Werkstatt zwischen Nong Man und Nong Ki in der nordöstlichen Provinz Buriram schon so einige aufsehenerregende Fahrzeuge der Marke Eigenbau konstruiert hat. Nun meldet sich der Deutsche mit gleich zwei außergewöhnlichen Männerträumen zurück: eine zum rassigen Camino verwandelte Mercedes-S-Klasse und ein mobiles Eigenheim auf vier Rädern.

Bereits in den vorausgegangenen Ausgaben berichtete die Redaktion über milliardenschwere Investitionen in die touristische Infrastruktur von Pattaya. Zum Jahresende eröffnet vor den Toren der Stadt mit Legend Siam ein weiterer neuer Freizeitpark, in dem die thailändische Kultur und Geschichte den Besuchern auf unterhaltsame Weise nähergebracht werden sollen. Erhalten Sie jetzt schon einen Einblick auf das Gebotene.

Tham Luang Incredible Mission: Die globale Agenda lautet der Name der Ausstellung über die Rettung der zwölf Mitglieder der Jugendfußballmannschaft Mu Pa aus der Karsthöhle im Kalksteinmassiv Doi Nang Non in der Provinz Chiang Rai, die aktuell in der Bangkoker Luxus-Shopping-Mall Siam Paragon stattfindet. Autor Michael Lenz durchkletterte eine 10 Meter lange Nachbildung eines Teils der Höhle und ging auf Stimmenfang, um die Meinungen der Besucher zum hier Erlebten in Erfahrung zu bringen.

Anfang September fand in Bangkok eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Vorbereitung auf den internationalen Klimagipfel im Dezember im polnischen Katowice statt. Neben der Aufstellung wegweisender Entscheidungsgrundlagen, stand auch ein Besuch des Centenary Park auf dem Programm der Konferenzteilnehmer: die neueste grüne Lunge der Hauptstadt, die zum 100. Gründungsjubiläum der Chulalongkorn-Universität angelegt wurde. Wir nehmen Sie mit auf einen Spaziergang durch den Park.

Am Sonntag, 9. September 2018 ist Dr. Beat Richner im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben. Der am 13. März 1947 in Zürich geborene Kinderarzt gelangte durch den Wiederaufbau des Kinderspitals Kantha Bopha in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh zu internationaler Bekanntheit, das während der Herrschaft der Roten Khmer zerstört worden war. Gartenkolumnist Hans Fritschi nimmt mit einem ganz persönlichen Nachruf Abschied von seinem geschätzten Freund und liefert einen Rückblick auf sein Leben.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind drei illustre Rückblicke auf das Asia Festival Basel, Thai Food & Culture Festival Böblingen und auf die Feier zum 15-jährigen Jubiläum im Poseidon Wine Cellar in Jomtien, Gänse fressende Warane im Discovery Garden und Warenbetrug im Internet.

