Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA18/2018, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet:

Chanthaburi, die kleine Hauptstadt der gleichnamigen Provinz an der Ostküste von Thailand, ist nicht nur für tropische Früchte und Edelsteine bekannt, sondern auch für ihre idyllische Altstadt im europäisch angehauchten Kolonialstil. Die architektonischen Einflüsse der französischen Besetzung der Provinz sind auch heute noch allgegenwärtig. Ein Hauch von Vintage liegt in der Luft, der immer mehr Retro-Schatzjäger in die völlig unterbewertete Stadt lockt, die für Durchreisende normalerweise höchstens als Zwischenstopp auf dem Weg nach Koh Chang dient. Wir haben uns für Sie auf die Spuren der Kolonialzeit begeben.

Guten Grund zur Freude haben die Einwohner von Nan. Die kleine multikulturelle Stadt am Ufer des gleichnamigen Flusses in Nordthailand hat von Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun eine Auszeichnung erhalten, nachdem Nan auf dem diesjährigen ASEAN Tourism Forum 2018 zur No. 1 ASEAN Clean Tourist City ernannt wurde. Wir haben nachgefragt, wie Umweltschutz in der Nordprovinz praktiziert statt nur verkündet wird.

Der Wandel Pattayas von einem verschlafenen Fischerdorf zu einem Urlaubsziel von Weltklasse ist besonders dem hohen Vertrauen finanzstarker Investoren in das langfristige touristische Potential des Seebads zu verdanken, die in und rund um die Touristenmetropole milliardenschwere Großprojekte aus dem Boden gestampft haben. In der neuen Ausgabe verrät der stellvertretende Tourismusminister Ittipol Khunpluem seine Einschätzung zur touristischen Entwicklung des Seebads.

Der Termin für die endgültige Schließung des Dusit-Zoos im Herzen von Bangkok wurde um einen Monat nach hinten verschoben. Die Besucher erhalten noch bis Ende September Zeit, vom ältesten zoologischen Garten des Landes und seinen Tieren Abschied zu nehmen. Hinter den Kulissen des Zoos bereitet man sich hingegen auf eine logistische Mammutaufgabe vor. Erfahren Sie, wie sich der Dusit-Zoo auf seinen Umzug vorbereitet.

Wer bisher der Auffassung war, dass Regenwürmer ausschließlich als Köder fürs Angeln oder als Fischfutter gezüchtet werden, der kann sich beim Besuch einer Wurmfarm in Bangkok eines Besseren belehren lassen, in denen vorrangig Kompostwürmer aufgezogen werden. Ohne Zweifel, in der neuen Ausgabe steckt der Wurm drin!

In Vietnam gibt es in diesem Sommer schon wieder mehr als 100 Tote durch Tropenstürme. Und die Regenzeit ist noch lange nicht vorbei. Die Redaktion fragt: Was kann man dagegen tun?

Seit August 2017 bekleidet Jens Lütkenherm das Amt des deutschen Botschafters in Vientiane, Laos. Im exklusiven FARANG-Interview wird der Diplomat in Thailands Nachbarland der Leserschaft vorgestellt.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem ein Rückblick auf das zehnjährige Jubiläum des Thai Food & Culture Festival im Schweizerischen Bülach, das zehnjährige Jubiläum von Airbnb und eine Premiere im Discovery Garden in Pattaya.

Und nicht vergessen! Von Freitag, 31. August bis Sonntag, 2. September ist mit dem Thai Food & Culture Festival Böblingen das größte Thai-Festival der Schweiz erstmals in Deutschland zu Gast. DER FARANG ist mit einem Medienstand dabei und freut sich, mit seiner deutschen Leserschaft in Kontakt zu treten. Wir sehen uns in Böblingen!

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 31. August.

