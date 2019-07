Von: Björn Jahner | 03.07.19

Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA14/2019, die auch die Lokalteile Chiang Mai, Hua Hin und Phuket beinhaltet:

Puderzuckerfeine Sandstrände, türkisblaue Meeresfluten und dschungelbedeckte Bergwelt – Koh Rong, eine kambodschanische Insel im Golf von Siam, hat hohes touristisches Potenzial. Wäre da nur nicht ihr Mangel an Infrastruktur. Mit großen Investitionen soll das bisher unentdeckte Eiland auf die touristische Landkarte katapultiert werden. Der erste Schritt in diese Richtung ist das 5-Sterne-Resort The Royal Sands Koh Rong. DER FARANG reiste in Thailands Nachbarland, um herauszufinden, wie die Kommerzialisierung eines Paradieses auch zu dessen Schutz beitragen kann.

Koffer packen, fertig los! DER FARANG besucht seine Leserschaft auf den drei größten Thai-Festivals in Deutschland und der Schweiz und hat zwei prallgefüllte Sonderausgaben mit erhöhter Seitenauflage und vielen Reisereportagen und Artikeln sowie Reisenews und vielem mehr im Gepäck. Wo und wann Sie das Verlegerehepaar Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger zum persönlichen Gespräch an ihrem Medienstand treffen können erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Ein Jahr ist es her, als die 12 Spieler der thailändischen Jugend-Fußballmannschaft „Moo Pah“ („Wildschweine“) und ihr Trainer nach dem Training in eine Höhle in Mae Sai in der Nordprovinz Chiang Rai stiegen, wo sie von Überschwemmungen im Zuge eines heftigen Monsunregens überrascht wurden. 17 Tage waren sie in der einer Todesfalle gleichenden Höhle gefangen, bis sie von einem Rettungsteam unter Mithilfe internationaler Höhlentaucher aus ihrer misslichen Lage befreit wurden. Nun, 12 Monate später wird das Wunder von Mae Sai groß vermarktet. Wir blicken auf die dramatische Rettungsaktion zurück.

Mit Somchai Khunpluemist am 17. Juni einer der ehemals mächtigsten Männer der Ostküste gestorben, dessen Familie auch heute noch zu den einflussreichsten der Region zählt. Die pompöse Einäscherung unter Teilnahme namhafter Gäste aus Wirtschaft und Politik nahm Redaktionsleiter Björn Jahner zum Anlass für einen Rückblick über den Aufstieg und Fall vom Paten von Chonburi.

Eingefleischte Fans der thailändischen Hauptstadt haben seinen Namen zumindest schon mal gehört, kennen ihn von Straßenschildern odervielleicht auch aus einem der spannenden Bangkok-Thriller von Bestsellerautor John Burdett: Khlong Toei Fresh Market. Erfahren Sie, weshalb der größte Frischmarkt des Landes nichts für Zartbesaitete ist und warum er auch als „Wet Market“ bezzeichnet wird!

Das Hotel „Imperial Mae Ping“ – 1988 eröffnet unter dem Namen „The Mae Ping“ – zählte über Jahrzehnte zu den erfolgreichen Häusern in Chiang Mai. Nun schließt es seine 371 Zimmer und Suiten für 18 Monate und wird renoviert. Abschied nehmen heißt es somit auch für den langen General Manager Peter A. Schnyder. Autor Bernd Linnhoff unterhielt sich mit dem Good Man von Chiang Mai.

Keine Frage: Das neue Einkaufszentrum Central Floresta katapultiert Phukets Einzelhandel auf ein neues Level. Mit welchen Superlativen die schöne, neue Shoppingwelt aufwartet, verrät Autor Djero Holandan.

Am 1. Juni feierte der Rotary Club of Royal Hua Hin (RCRHH) im Ballsaal des Amari Hua Hin Resort & Spa mit dem 10. Installationsdinner nicht nur ein rundes Jubiläum, sondern es gab mit der Einführung seiner neuen Präsidentin Napa Keawtem für das Rotary-Jahr 2019/2020 auch ein doppeltes Novum… Neugierig? Lesen Sie den Rückblick auf die Einführung der neuen RCRHH-Präsidentin in der neuen Ausgabe!

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Ruhestand im Affenhaus im Hagenbecks Tierpark, Kükenfreude in Pattayas Discovery Garden und ein Rückblick auf die Verabschiedung der Maturanden in der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok. Natürlich sind auch alle beliebten Kolumnen, interessante Nachrichten aus Thailand und den Nachbarländern, viele nützliche Reisenews, Events und das Neueste aus der thailändischen Sportwelt enthalten.

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 5. Juli.

Die Redaktion wünscht viel Lesevergnügen mit der neuen Ausgabe! Hier geht es zum Download!