Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA12/2018, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet:

Die Pattaya vorgelagerte Koh Larn gilt als das meistbesuchte Ausflugsziel der Touristenmetropole. Die Badeinsel zu erreichen ist kinderleicht. Ab dem Pier am Hafen Bali Hai verkehren kunterbunte Fähren den ganzen Tag in regelmäßigen Abständen für nur 30 Baht zu dem knapp sieben Kilometer entfernt gelegenen Eiland. Da die Redaktion immer wieder Anfragen erreichen, wie man zu der Insel übersetzen kann, enthält die neue Ausgabe eine Übersicht zu den Fährzeiten.

Mit dem Hollywood-Film „The Beach“ wurde die Maya Bay zu einem der bekanntesten Strände der Welt. Weil die Urlauber zu viel Schaden anrichten, gilt jetzt für vier Monate: Betreten verboten. Die Redaktion fragt: Reicht das aus…?

Der Historienpark Ancient City in Samut Prakan gilt sowohl bei ausländischen als auch einheimischen Besuchern als ein beliebtes Ausflugsziel, kann man hier doch tief in die thailändische Geschichte eintauchen. Seit wenigen Tagen ist Thailands größtes Freilichtmuseum um eine Attraktion reicher: Begleiten Sie uns zur Großen Halle des des Vajra Dhamma.

Ultramoderne Hotels mit allen möglichen Annehmlichkeiten sprießen in Bangkok wie Pilze aus dem Boden und bezeugen den boomenden Tourismus in der Hauptstadt. Bei der rasanten Modernisierung der „Big Mango“ gerät eines jedoch nahezu in Vergessenheit: der Geist des alten Bangkoks, der den historischen Charme der Metropole unterstreicht, wird immer mehr in den touristischen Hintergrund gedrängt. Doch es gibt sie noch, einige Zeitzeugen des Gastgewerbes, in denen sich Urlauber auf die Spuren des kulturellen Erbes begeben können. Checken Sie mit uns ein in vier Hotels, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben…

Hohe Pestizidwerte in Obst und Gemüse bringen Thailand immer wieder in Verruf. Dass es auch anders geht beweist Ratthai Pongsak. Der Farmer ist Präsident Patthawi Organic Orchard Group im Bezirk Makham in der Ostküstenprovinz Chanthaburi. Seit dem Jahr 2002 macht er sich mit großem Erfolg stark für den pestizidfreien Anbau tropischer Früchte. Die Durian ist seine Herzensfrucht und seine organisch kultivierte „Königin der Früchte“ ein Verkaufsschlager. Wir nehmen Sie mit ins Schlaraffenland!

Was an großen internationalen Flughäfen wie London oder Singapur schon länger zum Standard gehört, in Deutschland einzigartig da: Transithotels. Wir haben für Sie für ein Nickerchen ins „My Cloud“ im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens gelegt.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem seltsame Ananas-Früchte in Hans Fritschis Discovery Garden, Polypen in Nase, Gebärmutter und Darm sowie das Ärgernis Zeitversetztes Fernsehen zur Fußball-WM.

Für Fußballfans enthält die neue Ausgabe zudem einen Spielplan zur Fußball-WM 2018 mit Spielbeginn nach thailändischer Ortszeit.

Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 8. Juni.

