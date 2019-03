Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten PDF-Ausgabe FA07/2019, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.

Lust auf eine Auszeit jenseits von Massentourismus und urbanisierten Zentren? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! Chiang Dao gilt als Entschleunigungsoase und lockt zu unvergesslichen Erlebnissen in der Natur, die Reise-Autorin Ursula Spraul-Doring der Leserschaft vorstellt.

Die Parlamentswahl ist bereits Geschichte, dennoch lässt das Ergebnis auf sich warten. Doch Thailands Rückkehr zur Demokratie steht auf tönernen Füßen. Weshalb erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Im südöstlichen Teil der Nordregion des Landes befindet sich mit Phetchabun das verborgene Kulturerbe von Thailand. Dass die Zukunft eines der bedeutendsten Historienparks des Landes durch Interessen der Privatwirtschaft bedroht wird, ist für Einwohner, Archäologen und Geschichtsforscher ein Skandal, über den Redaktionsleiter Björn Jahner im Artikel Welterbekandidat im Fadenkreuz der Erdöljäger aufklärt.

Mit der zweiten Edition der „Classic Car Show Pattaya“ bewiesen die Classic Car Friends Pattaya sowie auch viele Besucher der Wohltätigkeitsveranstaltung ein Herz für benachteiligte Kinder in Pattaya. DER FARANG berichtet von der Scheckübergabe im Drop-in Center.

Weltweit boykottierten am 15. März in mehr als 120 Ländern hunderttausende Schüler den Unterricht, um an den Klimaprotesten teilzunehmen. Erstmals auch in Thailand. Journalist Michael Lenz mischte sich unter die Klimaaktivisten und unterhielt sich mit den Demoneulingen am ersten Fridays for Future in Bangkok.

Wie in vielen anderen Landesteilen auch wird das thailändische Neujahrsfest in Chiang Mai vom 13. bis 15. April gefeiert. Das dreitägige Fest entspricht einer typisch thailändischen Mischung aus traditionellen Ritualen und ausgelassener Volksfeststimmung. Einzigartig hingegen gestalten die Feierlichkeiten in der Nordmetropole die vielen unverwechselbaren Einflüsse der Lanna-Kultur. Die neue Ausgabe enthält eine Übersicht zum diesjährigen Songkran-Festivalprogramm in Chiang Mai.

Wenn es um Immobilien in Hua Hin oder der näheren Umgebung wie Cha-am oder Pranburi geht, ist Christian Steinbachs Maklerbüro Hua Hin Property Partner erste Adresse für die neue Adresse! Mit Kompetenz, Professionalität und persönlichem Engagement gelang es dem 34-jährigen Deutschen, sich innerhalb von nur vier Jahren von der Konkurrenz im königlichen Seebad positiv abzuheben und sich den Ruf eines verlässlichen Partners aufzubauen.Wir stellen Ihnen das Immobilienunternehmen näher vor.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Trockene Vorbereitungen aufs Nasse im Tropengarten, ein Rückblick auf die Party zum 11-jährigen Jubiläum der Sprachschule Easy ABC in Pattaya, überzeugende Argumente für robotergestützte Prostataoperationen und die Klärung der Frage: Warum sind Sprachassistenten weiblich?

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 29. März.

