Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA06/2019, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet:

Was haben die Schönen und Reichen Bangkoks, athletische Ruderer und eine internationale Hotelkette gemeinsam? Sie alle verbindet die Liebe zu Elefanten, zu deren Schutz Anantara Hotels, Resorts & Spas vom 29. März bis 31. März das King’s Cup Elephant Boat Race & River Festival am und auf dem Chao-Phraya-Fluss ausrichtet. Zum Wohle der Dickhäuter verzichten die Organisatoren erfreulicherweise auf Wettkämpfe mit den grauen Riesen und lassen stattdessen Menschen ihre Muskelkraft bei actiongeladenen Drachenbootrennen unter Beweis stellen. Wir informieren Sie über das Programm und die Veranstaltungshöhepunkte

Seit einigen Monaten kann man in Thailand erste Bemühungen beobachten, das Plastikmüllproblem einzudämmen. Auch wenn die Kampagnen der großen Handelsriesen des Landes, getreu der asiatischen Mentalität, auffallend schüchtern, man kann fast sagen scheu, umgesetzt werden und eigentlich nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein sind, haben sie dennoch in der nationalen Psyche der Bevölkerung Einzug erhalten. Doch zur Lösung des Problems, ist es noch ein weiter Weg. Redaktionsleiter Björn Jahner hat die Kampagnen unter die Lupe genommen und ihren tatsächlichen Nutzen hinterfragt.

Malaeng Thod ist der beliebteste Snack der Einheimischen, ist sich Autor Kuno Paulus sicher und verrät der Leserschaft in der neuen Ausgabe, wie Heuschrecken, Grillen und Co. gefangen und zu proteinreichen Zwischenmahlzeiten verarbeitet werden.

Die zweite Edition der Classic Car Show Pattaya, die am 2. März auf dem parkähnlichen Wiesenareal des Asia Pattaya Hotels direkt am Meer ausgerichtet wurde, erwies sich als großer Erfolg: 82 klassische und 15 historische Motorräder, nahezu 2.000 Besucher mit der Liebe zum alten Blech, 35 teilnehmende Old- und Youngtimer beim Autokorso durch die Stadt, 262 gutgelaunte und hungrige Gäste beim „BBQ Charity Buffet“ und ein erwirtschafteter Überschuss in Höhe von 350.000 Baht für Pattayas Waisenkinder, so lässt sich das Fazit der Veranstalter – den Classic Car Friends Pattaya – in Zahlen ausdrücken. Mehr erfahren Sie im Rückblick auf das größte Charity-Treffen für Besitzer und Liebhaber klassischer Fahrzeuge der Ostküste.

Die neuen Visaregeln – insbesondere für Rentner – haben in letzter Zeit zu viel Aufregung geführt. Für viele Betroffene stellt sich jetzt die Frage wie es weitergehen soll. Nicht jeder kann für das „Retirement Visa“ die geforderten 800.000 Baht aufbringen oder ist mit einer/m Thai verheiratet, wo man lediglich 400.000 Baht als Nachweis benötigt. Auch wer nicht über das geforderte Monatseinkommen in Höhe von mindestens 65.000 Baht verfügt muss nicht verzweifeln. Es gibt trotzdem eine Chance, sein Leben weiter-hin – wie gewohnt – in Thailand zu verbringen. Die Sprachschule Easy ABC Pattaya verrät eine günstige Alternative zum Rentnervisum.

Die Stadt Phang Nga liegt im Süden Thailands in der gleichnamigen Provinz. Die meisten Touristen verbinden den Namen Phang Nga mit der berühmten Phang-Nga-Bucht und dem weltbekannten James Bond-Felsen. Den Expats der Provinz ist die Stadt durch ihr mehr oder weniger geliebtes Immigration Office bekannt. Doch diejenigen, die sich ein oder zwei Tage Zeit nehmen, werden in der Stadt und ihrer Umgebung mit überraschend spektakulären Sehenswürdigkeiten belohnt. Begleiten Sie Autorin Ursula Spraul-Doring zu mystischen Höhlen, hungrigen Drachenmäulern, einen Abstecher in die Hölle und zum Tal der Träume.

Als eines der spannendsten Investitionsprojekte in der Küstenprovinz Prachuap Khiri Khan bewerten Architekten, Baufirmen, Immobilienexperten und Lifestyleberater derzeit Grand Marina Club & Residences im Bezirk Pranburi. In attraktiver Nachbarschaft von Hua Hin und dem malerischen Nationalpark Sam Roi Yod, entsteht in reizvoller Meereslage ein in dieser Form einzigartiges Lifestyle-Resort, das mit einem erstklassigen Yachthafen und vielfältigen Freizeitaktivitäten alle Erfolgszutaten für eine renditesichere Kapitalanlage bietet. Neugierig? Wir stellen Ihnen die Anlageimmobilie vor.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem der Plan von Präsident Duterte, die Philippinen umzubenennen, Gartengeschichten von Hans Fritschi aus Nong Khai und Pattaya sowie der Computer Crime Act, der auch alle Urlauber und Residenten in Thailand betrifft, die als Kommentatoren in Foren in Erscheinung treten oder soziale Netzwerke nutzen.

Für Motorsportfans beinhaltet die neue Ausgabe zudem wieder den beliebten Formel-1-Kalender, in dem alle Rennen und Qualifyings der Rennsaison 2019 in Thai-Zeit aufgeführt sind.

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 15. März.

Die Redaktion wünscht viel Lesevergnügen mit der neuen Ausgabe! Hier geht es zum Download!