Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA04/2019, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet:

Am Samstag, 2. März 2019 findet die von Fans legendärer Traumkarossen heiß entgegengefieberte zweite Edition der Classic Car Show Pattaya auf dem Gelände vom Asia Pattaya Hotel statt. Das größte Young- und Oldtimer-Treffen der Ostküste wird auch diesmal von den „Classic Car Friends Pattaya“ zugunsten des Kinderschutzes in der Touristenmetropole ausgerichtet. In der neuen Ausgabe widmet sich die Redaktion den Besonderheiten der Oldtimer-Szene in Thailand und präsentiert eine Vorschau auf die diesjährigen Höhepunkte der beliebten Oldie-Schau.

Die Vorbereitungen zu den Parlamentswahlen am 24. März sind im vollen Gange und die Parteien präsentieren ihre politischen Ziele. Vergleicht man ihre Wahlprogramme, sticht eines sofort ins Auge: Alle großen Parteien haben sich auf die Fahne geschrieben, die soziale Ungleichheit zu bekämpfen und die Einkommen zu steigern, wenn sie nach den Wahlen die Chance haben, das Land zu regieren. Die Redaktion hat einen Blick auf die politischen Ziele der vier großen Parteien geworfen, um herauszufinden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen.

Mit dem Thaibreak findet vom 14. bis 18. März wieder eines der bemerkenswertesten Festivals für anspruchsvolle elektronische Musik statt. Auch im 21. Jahr der beliebten Partyreihe und zum achten Mal zu Gast auf Koh Mak, halten die Veranstalter an ihrer ursprünglichen Grundidee fest: Feiern unter Freunden im Paradies. Erfahren Sie, was das Festival so einzigartig macht und wodurch es sich maßgeblich von anderen Techno-Sausen wie der berühmt-berüchtigten Fullmoon Party auf Koh Phangan unterscheidet.

Die neuen Bestimmungen der Immigration für die Beantragung oder Verlängerung eines Rentner-Visums haben für große Verunsicherung unter ausländischen Ruheständlern in Thailand gesorgt. Das Begegnungszentrum Pattaya nahm dies zum Anlass, den deutschen Honorarkonsul Rudolf Hofer zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Informationen für deutschsprachige Expats“ für einen Vortrag zu der Thematik einzuladen. Für alle, die nicht an dem Vortrag teilnehmen konnten, beinhaltet die neue Ausgabe eine informative Zusammenfassung zu den neuen Visa-Bestimmungen.

Bald steht er wieder an, der traditionelle Frühlingsputz! Der perfekte Zeitpunkt also, um sich von Sachen zu trennen, für die man einfach keine Verwendung mehr hat oder die unnötig Platz in der ohnehin schon viel zu kleinen Condo-Wohnung rauben. Doch wohin mit dem ganzen Krempel, wenn man ihn nicht einfach in der Mülltonne entsorgen will? Die Redaktion verrät einige wertvolle Tipps, wie man in Bangkok nachhaltig ausmisten und dabei sein grünes Ego polieren kann!

Andrew Stocks zählt gewiss zum Kreis der prominentesten Expats in Hua Hin und wohl fast jeder ausländische Resident im königlichen Seebad hat seinen Namen zumindest schon einmal gehört. Nicht ohne Grund: Der agile Brite kann ein prall gefülltes Portfolio an Firmengründungen vorweisen, das seinesgleichen sucht. Mit dem ehrgeizigen Ziel, die Marke Sunshine International Retirement Residences zum führenden Anbieter für Altersresidenzen in Thailand zu entwickeln, holt Stocks nun zum nächsten großen Schlag aus. Die Redaktion nahm dies zum Anlass, um sich mit dem 48-Jährigen über seine Expansionspläne zu unterhalten.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem gefährliche Bodenschätze, die in Laos' Boden schlummern, die Neuerungen im thailändischen Arbeitsschutzgesetz und Avocado-Befruchtung in Hans Fritschis' Discovery Garden.

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 15. Februar.

Die Redaktion wünscht viel Lesevergnügen mit der neuen Ausgabe! Hier geht es zum Download!