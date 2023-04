CHONBURI: Obwohl Songkran in den meisten Teilen Thailands vom 13. bis 15. April gefeiert wird, begehen einige Küstenprovinzen das Fest viel länger.

Diese Provinzen haben ihren eigenen „großen Tag“ namens „Wan Lai“ mit Traditionen, die sich vom Rest des Landes unterscheiden.

Die Wan-Lai-Feierlichkeiten finden vor allem in den Provinzen an der Ostküste statt, darunter Chonburi und die Touristenmetropole Pattaya, Rayong sowie Samut Prakan. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen kulturelle und traditionelle Aktivitäten, darunter Almosengaben für buddhistische Mönche, Wasserspritzen, der Bau von Sandskulpturen an Tempeln oder am Strand und traditionelle Spiele.

Sand-Stupas an Songkran am Bang Saen Beach. Foto: darkfoxelixir / Adobe Stock

Ursprünglich bestand die Tradition von Wan Lai darin, Sandhügel zu bauen und sie in die Tempel zu tragen. Diese Hügel waren ein Symbol für den Sand oder die Erde, die die Menschen im Laufe des Jahres unabsichtlich mit ihren Füßen aus dem Tempelgelände mitgenommen hatten.



Ursprünglich hieß diese Zeremonie „Ko Phra Sai Nam Lai“ oder „Bauen von Sandskulpturen mit vom Wasser aufgewirbeltem Sand“, da die Bewohner der Küstengemeinden Sand aus den Wasserläufen nahmen. Dies diente ihnen auch als Vorwand, um die örtlichen Wasserwege auszubaggern.

Songkran auf der Pattaya Beach Road. Foto: สายตรงนายกเมืองพัทยา

In der Provinz Chonburi findet am Sonntag und Montag (16.–17. April 2023) am Strand von Bang Saen das „Wan Lai Bang Saen“-Festival statt. Es folgen das „Wan Lai Festival“ in Naklua am Dienstag (18. April 2023), in Pattaya am Mittwoch (19. April 2023), in Bang Saray am Donnerstag (20. April 2023) und in Ban Bueng von Freitag bis Sonntag (21.–23. April 2023).



In Rayong findet am Montag das „Wan Lai Pluak Daeng“-Festival im Unterbezirk Baan Pluak Daeng statt.

In Samut Prakan findet von Freitag bis Sonntag (21. bis 23. April 2023) im Bezirksamt Phra Padaeng ein traditionelles Mon-Festival statt.