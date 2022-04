Von: Björn Jahner | 26.04.22

Blick in die Ruine der New World Mall im Herzen Bangkoks. Aus Sicherheitsgründen wird sie dem Erdboden gleichgemacht. . Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die weltberühmte Ruine New World Mall, die sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer inoffiziellen Touristenattraktion entwickelt hat, soll nun endgültig abgerissen werden.

Das seit 33 Jahren verlassene Einkaufszentrum im Banglamphu-Viertel von Bangkok diente bereits zweimal – in den Jahren 2020 und 2022 – als Austragungsort für die zeitgenössische Kunstausstellung „New World x Old Town“, sogar Studenten der Silapakorn-Universität stellten hier bereits ihr künstlerisches Talent vor ungewöhnlicher Kulisse erfolgreich unter Beweis. Dennoch bestätigte das Bezirksamt von Phra Nakhon am Montag der Presse, dass der Eigentümer zwischenzeitlich dem Abriss des Gebäudes zugestimmt habe.

Bezirkschef Vason Boonmuenwai, dessen Behörde den Besitzer zum Abriss der Ruine aufgefordert hatte, begründete die Entscheidung damit, dass die Baustruktur nicht stabil sei und eine Gefahr für die Anwohner darstellen könne. Das Gelände wurde am Montag für die Abrissarbeiten abgesperrt. Khun Vason werden die Arbeiten zwischen acht und 12 Monate andauern.

Das 1983 eröffnete Einkaufszentrum New World war einst voller Kunden, musste aber 1994 geschlossen werden, nachdem die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) den Eigentümer wegen der illegalen Aufstockung des Gebäudes um sieben Stockwerke verklagt hatte. Im Jahr 1997 ordnete das Gericht an, die Stockwerke fünf bis 11 zu entfernen.

Als 2004 bei einem Teileinsturz des Gebäudes ein Passant tödlich verletzt wurde, schlossen die Behörden das Einkaufszentrum für immer.

Durch Löcher im Dach drang im Laufe der Jahre immer mehr Regen in das Gebäude ein, wodurch die unteren Stockwerke komplett überflutet wurden. Da sich das Gebäude zu einer Brutstätte für Moskitos entwickelte, setzen die Anwohner Fische ins Wasser ein und machten die überfluetete Ruine im Herzen von Bangkok zu einer weltbekannten Touristenattraktion.

Im Jahr 2014 wurde das einsturzgefährdete Bauwerk jedoch komplett abgesperrt und die Fische aus dem Wasser entfernt. Dem Eigentümer Kaew Pooktuanthong gehört auch die in die Jahre gekommene Kaew Fah Plaza, die von ähnlichen Problemen betroffen war.