Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.20

Coronavirus: Mehr als 300 Tote und 14.000 Infektionen in China

PEKING (dpa) - Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten und daran gestorbenen Menschen in China ist erneut deutlich gestiegen. Mit 45 neuen Todesfällen habe die Lungenkrankheit nun insgesamt 304 Menschen das Leben gekostet, teilte die chinesische Gesundheitskommission am Sonntag in Peking mit. Die Zahl der bestätigten Erkrankungen kletterte demnach so schnell wie noch nie innerhalb eines Tages - um 2.580 auf 14.380 Fälle. Allein in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, in deren Hauptstadt Wuhan das Virus erstmals auf den Menschen übergesprungen war, seien 1.921 neue Infektionen hinzugekommen. Etwa 150 Erkrankungen sind bislang außerhalb Chinas bekannt, davon acht in Deutschland. Tote wurden bislang nur aus der Volksrepublik gemeldet.

PEKING/GERMERSHEIM (dpa) - Das Coronavirus greift weiter um sich. Aus China werden täglich immer höhere Patientenzahlen und Todesfälle gemeldet. Die Deutschen, die von dort ausgeflogen wurden, müssen nun in Rheinland-Pfalz in einer Kaserne ausharren - und das wohl mindestens zwei Wochen lang.

Während sich der neuartige Coronavirus in China weiter rasant verbreitet, haben über 100 von dort ausgeflogene Passagiere ihre Quarantänestation in Deutschland erreicht. Die deutschen Staatsbürger und Familienangehörige wurden in der Nacht zum Sonntag mit Bussen in eine Kaserne in Rheinland-Pfalz gebracht. Sie waren am Samstag aus der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei ausgeflogen worden, die besonders stark von der Lungenkrankheit betroffen ist und als Ursprungsort der Epidemie gilt. Allein von dort wurden nun binnen eines Tages 45 weitere Todesfälle gemeldet.

Die aus China ausgeflogenen Deutschen sollen mindestens 14 Tage in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim bleiben - so lange dauert die maximale Inkubationszeit, also die Frist von der befürchteten Ansteckung bis zum möglichen Krankheitsausbruch. An dem Standort eines Luftwaffenausbildungsbataillons stehen für sie 128 Zimmer in einem 2018 fertiggestellten Gebäude bereit.

Die Passagiere waren gegen 16.30 Uhr an Bord einer Bundeswehrmaschine in Frankfurt angekommen. Nach der Landung wurden sie untersucht. Elf von ihnen seien in die Frankfurter Uniklinik gebracht worden, sagte Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne). Bei einem von ihnen müsse geklärt werden, ob er mit dem Coronavirus infiziert sei. Die übrigen zehn seien aus anderen medizinischen Gründe ins Krankenhaus gebracht worden, erläuterte Klose. Insgesamt seien 124 Passagiere in Frankfurt gelandet: 100 Deutsche, 22 Chinesen, ein US-Bürger und ein Rumäne.

Die chinesische Gesundheitskommission teilte am Sonntag in Peking mit, dass die Lungenkrankheit mit den neuen Todesfällen in Hubei nun insgesamt 304 Menschen in China das Leben gekostet habe. Die Zahl der bestätigten Erkrankungen kletterte demnach so schnell wie noch nie innerhalb eines Tages - um 2580 auf 14 380 Fälle.

Etwa 150 Infektionen sind bislang außerhalb Chinas bekannt, davon acht in Deutschland. Tote wurden bislang nur aus der Volksrepublik gemeldet.

Alle in Deutschland bestätigten Fälle stehen im Zusammenhang mit der Firma Webasto in Bayern. Darunter sind sieben Angestellte des Autozulieferers, außerdem hat einer von ihnen sein Kind angesteckt. Am Samstag hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt, die zu dem Zeitpunkt sieben registrierten Infizierten seien alle «in sehr gutem gesundheitlichem Zustand.»

Mit Blick auf die Angehörigen der Infizierten in Bayern, die nun teilweise von ihrer Umgebung gemieden würden, betonte Spahn, die Bevölkerung solle «zwar mit Wachsamkeit, aber auch mit der nötigen Gelassenheit» mit dem Thema Coronavirus umgehen. «Was mir am meisten Sorgen macht, sind die Verschwörungstheorien aller Art, die zurzeit in sozialen Medien verbreitet werden und die nur ein Ziel haben: Unsicherheit zu verbreiten.»

Ein weiterer mit dem Virus infizierter Deutscher wurde auf der Kanareninsel La Gomera registriert. Es ist der erste bekannte Fall in Spanien. Der Mann sei mit einem der in Deutschland infizierten Patienten in Kontakt gewesen, teilte die spanische Regierung mit.

VON CHINA IN DIE SÜDPFALZ: Eine Kaserne als Corona-Quarantänestation

Nach ihrer Rückkehr aus China werden mehr als 100 Deutsche und ihre Angehörigen nun an einem Bundeswehrstandort betreut. Ehrenamtliche Helfer gehen für mindestens zwei Wochen freiwillig mit in Quarantäne. Die Behörden betonen, die Gefahr für die Bevölkerung sei gering.

GERMERSHEIM/FRANKFURT (dpa) - Der Quarantäne-Block in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim glänzt vor Frische. «Das Gebäude wurde erst 2018 fertiggestellt», sagt Bundeswehr-Hauptmann Josef Vollmer nicht ohne Stolz. Das Objekt mit der aufgemalten Zahl 4 war unbewohnt - bisher: Denn am Samstag kamen Dutzende deutsche Staatsbürger und Familienangehörige aus der vom Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan am Stützpunkt des Luftwaffenausbildungsbataillons an.

Ein kleiner Raum mit Etagenbett und ein Badezimmer mit Handtuchwärmer: dies ist für zunächst zwei Wochen ihr Zuhause. Das Verlassen des Gebäudes ist mit Mundschutz möglich, in einigem Abstand grenzt ein Zaun mit Sichtschutz das Areal um Block 4 jedoch ein.

Dutzende Menschen auf begrenztem Raum: «Die größte Gefahr ist der Lagerkoller», räumt Michael Sieland vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) ein. Die Organisation ist vor Ort für die Rückkehrer zuständig, auch für den Kontakt im Quarantäne-Block. «Die Betreuung in der roten Zone übernehmen 27 Freiwillige des DRK», sagt Sieland. «Wir wollen die Menschen beschäftigen, die wohl froh und erleichtert über die Rückkehr sind.» Für die etwa zwei Dutzend Kinder liege Spielzeug bereit. «Und wir können jederzeit Nachschub bringen», betont Sieland.

In der Kaserne würden die Menschen, «die einiges durchgemacht haben», eine gute und angemessene Betreuung erhalten, ist die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sicher. «Ich hoffe, dass alle nach zwei Wochen gesund zu ihren Freunden und Familien zurückkehren können.»

Bis zu 14 Tage dauert die Inkubationszeit - die Frist von der möglichen Ansteckung bis zum Krankheitsausbruch. Wird in dieser Zeit in Block 4 eine Infektion mit dem Coronavirus entdeckt, müssen nicht alle Rückkehrer länger bleiben. «Die Menschen werden in vier Gruppen eingeteilt. Wenn Merkmale einer Erkrankung auftauchen, muss nur die betroffene Gruppe bleiben - drei Gruppen können aber heimgehen», sagt Landrat Fritz Brechtel aus Germersheim. Und wie ist die Stimmung der Bevölkerung der Stadt? «Gelassen», meint der CDU-Politiker.

Spricht man Menschen in der Kommune mit etwa 20.000 Einwohnern an, scheinen sich wirklich wenige Bürger große Sorgen zu machen. Die Kaserne steht zudem am Rande der Stadt. Allerdings berichtet die Zeitung «Die Rheinpfalz» auch, dass in den vergangenen Tagen in den Apotheken von Germersheim die Verkaufszahlen für Mundschutz und Desinfektionsmittel in die Höhe geschnellt seien. «Fachleute sagen: Jeder Grippekranke ist ansteckender als ein Mensch mit Corona», meint Landrat Brechtel. «Außerdem: Es kommen keine Kranken zu uns.»

«Wir minimieren mit der Quarantäne das Risiko - es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme», sagt der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart. Der CDU-Politiker ist Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesgesundheitsministerium. «Experten sagen: Das Virus ist nicht so aggressiv wie befürchtet. Die Gefahr für die deutsche Bevölkerung bleibt gering», unterstreicht Gebhart. «Wir reagieren angemessen, entschieden, ruhig und transparent.» Täglich würden die Menschen in Block 4 ärztlich untersucht.

DRK-Mann Sieland zufolge steht dafür auch eine fahrbare Arztpraxis bereit. «Wir haben einen Arzt mit Ebola-Erfahrung - und wir haben unsere 27 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die freiwillig mit in Quarantäne gehen.»

Einer von ihnen ist Oliver Talke. Dem 52-Jährigen aus dem Westerwald fiel die Entscheidung nach eigenen Angaben leicht. «Für solche Einsätze tragen wir das DRK-Zeichen auf dem Ärmel», sagt Talke an diesem grauen Februar-Tag. Jeder kenne die Situation. «Wir sind von den Ärzten gebrieft, ich gehe da entspannt rein.»

Die Kosten für die Quarantäne übernimmt laut Staatssekretär Gebhart der Bund. Auch die überwiegenden Kosten des Flugs wird die Bundesregierung tragen. Die Passagiere müssen sich allerdings beteiligen, wahrscheinlich müssen sie den Preis eines normalen Economy-Flugtickets von China nach Frankfurt bezahlen.

Gegen 16.30 Uhr hatte die dunkelgraue Maschine der Luftwaffe in Frankfurt aufgesetzt. Fotografen und Kamerateams mit gelben Schutzwesten erwarteten sie am Rand der Landebahn. Nach dem Aufsetzen rollte sie weiter außer Sicht. Aussteigende Passagiere oder einsteigende Ärzte waren aus der Ferne nicht genau zu erkennen. Stundenlang hatten die Journalisten ausharren müssen, immer wieder war die Ankunft verschoben worden. Unter anderem, da der Bundeswehrflieger nicht wie geplant in Moskau zwischenlanden durfte. Er wurde stattdessen in der finnischen Hauptstadt Helsinki aufgetankt.

Nach der Landung wurden die Passagiere ärztlich untersucht - einige traten die Fahrt in Bussen nach Germersheim nicht mit an. Elf kamen den Behörden zufolge zur weiteren Klärung in die Frankfurter Uniklinik. Ein Mensch soll auf das Virus untersucht werden, bei den weiteren liegen anderen Gründe vor. Sollte sich während des Aufenthalts in der Südpfalz-Kaserne ein Verdachtsfall ergeben, stünden Krankenhäuser in Ludwigshafen zur Behandlung bereit, sagte Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler.

Coronavirus: EU sendet zwölf Tonnen Schutzkleidung nach China

BRÜSSEL (dpa) - Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus liefert die Europäische Union zwölf Tonnen Schutzkleidung an China. Wie die EU-Kommission am Samstagabend mitteilte, hatte die Volksrepublik um die Hilfsmittel gebeten. Das EU-Notfall-Koordinierungszentrum habe Kontakt mit den EU-Staaten aufgenommen. Diese hätten die zwölf Tonnen Schutzkleidung zusammengetragen, die bereits unterwegs nach China seien.

Die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus in China erlebte am Samstag den bisher höchsten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages. Die Gesundheitskommission in Peking meldete einen Zuwachs um fast 2000 auf 11.791 Erkrankte. Die Zahl der Todesfälle kletterte um 46 auf 259.

Coronavirus: Philippinen melden erstes Todesopfer außerhalb Chinas

MANILA (dpa) - Erstmals ist außerhalb Chinas ein Mensch an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben. Auf den Philippinen erlag am Samstag ein 44 Jahre alter Chinese aus Wuhan der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit, wie das Gesundheitsministerium des Inselstaates am Sonntag mitteilte. Er und seine ebenfalls erkrankte Partnerin waren am 21. Januar auf die Philippinen gereist. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) handelt es sich bei den beiden um die einzigen bestätigten Infektionen auf den Philippinen.

Bis zu dem nun publik gewordenen Patienten war nach WHO-Angaben keine der rund 150 Infektionen außerhalb Chinas tödlich verlaufen. Innerhalb der Volksrepublik haben die dortigen Behörden inzwischen mehr als 300 Todesfälle und rund 14 400 Erkrankungen bestätigt. Die Millionenstadt Wuhan in der Provinz Hubei gilt als Ursprungsort der Epidemie.

Alle acht in Deutschland bestätigten Erkrankungen stehen im Zusammenhang mit der Firma Webasto in Bayern. Darunter sind sieben Angestellte des Autozulieferers, außerdem hat einer von ihnen sein Kind angesteckt. Am Samstag hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt, die zu dem Zeitpunkt sieben registrierten Infizierten seien alle «in sehr gutem gesundheitlichem Zustand.» Ein weiterer mit dem Virus infizierter Deutscher wurde auf der spanischen Kanareninsel La Gomera registriert. Er sei mit einem der in Deutschland erkrankten Patienten in Kontakt gewesen, teilte die spanische Regierung mit.

Nur noch Coronavirus-Patienten - «keine Panik» in Klinik in Wuhan

BAYREUTH/WUHAN (dpa) - Im größten Krankenhaus in Wuhan werden - wie in den meisten Kliniken der chinesischen Millionenstadt - derzeit fast ausschließlich Coronavirus-Patienten behandelt. Dennoch laufe soweit alles in geregelten Bahnen, berichtete der deutsche Präsident des chinesisch-deutschen Freundschaftskrankenhauses, Eckhard Nagel. Der Professor von der Universität Bayreuth steht in engem Austausch mit seinem Kollegen in Wuhan und sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Es liegt sicher keine Panik vor.»

Allerdings: «Den normalen Alltag gibt es jetzt nicht. Jeder ist ein potenzieller Notfallpatient, dementsprechend sind alle Abläufe anders als sonst.» Das Tongji-Klinikum habe hohen europäischen Standard, erläuterte Nagel. «Insofern sind die Kollegen auch geschult, mit schwerkranken Patienten und schwierigen Situationen umzugehen.» Neben den nötigen Vorsichtsmaßnahmen sei vor allem die emotionale Seite belastend. Viele Patienten kämen in großer Sorge, und die Stimmung in der unter Quarantäne gestellten Stadt sei per se niedergeschlagen.

WELLINGTON (dpa) - Neuseeland und Australien lassen Passagiere aus China nicht einreisen

Neuseeland und Australien reagieren mit einer vorläufigen Einreisesperre für Flugpassagiere aus China auf die Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Wie die neuseeländische Regierung am Sonntag mitteilte, soll das Einreiseverbot am Montag in Kraft treten, alle 48 Stunden überprüft werden und bis zu zwei Wochen gelten. Es betreffe sowohl Passagiere, die ihre Flugreise in China beginnen, als auch jene, die dort zwecks Weiterreise nach Neuseeland umsteigen. Ausgenommen seien neuseeländische Staatsangehörige und Menschen mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung sowie deren Angehörige.

Eine quasi identische Einreisesperre hatte am Samstag bereits Australien erlassen. Auf den Philippinen griffen die Behörden ebenfalls zu solch einer Maßnahme - dort hat es den bislang einzigen bestätigten Todesfall außerhalb Chinas gegeben, der nachgewiesenermaßen auf den Virus zurückgeht. Auch die USA lassen ausländische Reisende aus China wegen des Ansteckungsrisikos nicht mehr ins Land, mit Ausnahme von Angehörigen von US-Staatsbürgern. Der von Präsident Donald Trump erlassene Bann gilt ab Sonntag (23.00 Uhr MEZ).

Sowohl Neuseeland als auch Australien und die USA beziehen ihre Einreisesperren auf Passagiere aus Festlandchina. Das bei deutschen Flugreisenden auf dem Weg nach Down Under beliebte Drehkreuz Hongkong ist damit ausgeklammert.