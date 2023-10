BANGKOK: Das Meteorologische Amt warnte am Montag (2. Oktober 2023), dass 32 Provinzen von starken Regenfällen betroffen sein werden, mit einer 60-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit für den Großraum Bangkok.

Die Wetterbedingungen in den nächsten 24 Stunden werden durch den Monsuntrog beeinflusst, der durch die nördlichen und nordöstlichen Regionen zieht und sich mit dem Südwestmonsun über der Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand verbindet. Ein Tiefdruckgebiet liegt auch über der zentralen Küste Vietnams und wird in einigen Teilen der nördlichen, nordöstlichen, zentralen und östlichen Regionen starke Regenfälle bringen.

Den Menschen in diesen Gebieten wird geraten, sich vor Sturzfluten in Acht zu nehmen, insbesondere in tief liegenden Gebieten in der Nähe von fließendem Wasser und Tälern. In der oberen Andamanensee und im oberen Golf von Thailand wird mit 1 bis 2 Meter hohem Seegang gerechnet, in Gebieten mit Gewitterstürmen auch höher. In der unteren Andamanensee und im unteren Golf von Thailand wird mit einem Seegang von etwa 1 m gerechnet. Kleineren Schiffen wird empfohlen, mit Vorsicht zu navigieren und Fahrten in Gebieten mit Gewittern zu meiden.