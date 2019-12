Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA26/2019 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Urlauber, die von Weihnachten im tropischen Thailand träumen, finden in Pattaya gewiss ein sonniges Plätzchen, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Wem dann nach der Bescherung am Strand der Magen knurrt, dem werden in den herrlich dekorierten Restaurants und Hotels der Touristenmetropole unwiderstehliche Angebote für das perfekte Festtagsdinner unterbreitet. In der neuen Ausgabe finden Sie viele verlockende Schlemmertipps, um den Weihnachtshunger zu stillen!

Weihnachtsbäume andersrum, Giraffen und Adventsstimmung sowie tropische Weihnachten mit eiskalter Aircon und feierlicher Christmette, das und noch viel mehr ist Weihnachten in Bangkok. Wir berichten von der Vorweihnachtszeit in der Stadt der Engel.

Gedanken zum Weihnachtsfest hat sich auch Pastor Martin Hofmann von der Thai-Deut-schen Gemeinde Chiang Mai (TDG) gemacht, die wir unserer Leserschaft natürlich nicht vorenthalten möchten.

Wenn Pattayas Rotarier, Besitzer klassischer Automobile und die Kinder des Waisenhauses der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) aufeinandertreffen, dann kann man ziemlich sicher sein, dass jede Menge Spaß für einen lobenswerten Zweck auf dem Programm steht. So erst wieder geschehen beim ersten Christmas Classic Car Meeting Pattaya, von dem wir unserer Leserschaft berichten.

Auch in Hua Hin stimmt man sich auf die Vorweihnachtszeit ein, beim Chlaus-Höck der Swiss Society Hua Hin. In diesem Jahr hatte sich hoher Besuch angekündigt: die neue Schweizer Botschafterin Helene Budliger Artieda nahm als Ehrengast teil. Kompetent, warmherzig und einfühlsam eroberte die Diplomatin die Herzen ihrer Landsleute im königlichen Seebad im Sturm.

In Khao Lak wird am 15. Jahrestag der Tsunami-Katastrophe vom 26. Dezember 2004 der Opfer gedacht. Wir blicken auf die Entwicklung des einstigen Geheimtipps an der Andamanensee zurück.

Da nach der Weihnachtszeit gleich weiter ins neue Jahr gefeiert wird, präsentiert die Redaktion ihrer Leserschaft in der vorliegenden Jahresendausgabe einen großen Rückblick auf fünf Seiten auf die wichtigsten und kuriosesten Geschehnisse im Jahr 2019.

In den nächsten Tagen wird Pattaya seinem Ruf als die Partyhauptstadt des Landes wieder gerecht, wenn der Pattaya Countdown 2020 am Hafen Bali Hai vom 29. bis 31. Dezember ausgerichtet wird. Wir verraten Ihnen vorab einige Programmhöhepunkte sowie wo und mit wem gleich mehrere Tage lang ins neue Jahr hineingerockt wird.

Nächstenliebe begrenzt sich bei Radchada Chomjinda nicht lediglich auf das Weihnachtsfest: Die Leiterin der Human Help Network Foundation beweist seit Jahrzehnten tagtäglich ihren aufopferungsvollen Einsatz für Kinder in schwierigsten Situationen, wofür sie im Thai Garden Resort am 11. Dezember geehrt wurde. Auf dem Gala-Dinner gab es jedoch gleich doppelten Grund zur Freude: So erfolgte die Vertragsunterzeichnung für den Neubau des ASEAN Education Centers für benachteiligte Migrantenkinder durch großzügige Sponsoren!

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem ein Rückblick auf eine spektakuläre Nacht der Wunder anlässlich des 25. Firmenjubiläums von Häfele Thailand, chinesische Oliven und tolle Kastanien im Discovery Garden in Nongkhai, Genomisches Profiling zur Bestimmung der bestmöglichen Therapiemethode für Krebspatienten, eine praktische Übersicht zu den staatlichen und buddhistischen Feiertagen im Jahr 2020 in Thailand und jede Menge Ausgeh- und Schlemmertipps für Silvester in Pattaya und Bangkok

Die Redaktion wünscht ihrer Leserschaft viel Lesevergnügen mit der neuen Ausgabe sowie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

