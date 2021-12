Heiße Öfen, Supercars und Burger – Amerikanische Musclecars und schwere Maschinen üben bis heute eine spektakuläre Faszination auf Automobilfans auf der ganzen Welt aus. Rasenden Jugendträumen haben sich in Pattaya gleich zwei PS-starke Erlebnisrestaurants verschrieben, in denen rollende Raketen – sowohl auf zwei als auch vier Rädern – eine aufregende Kulisse für Foodporn- und Selfie-Fans bilden.

Pattaya will Aufhebung des Alkoholverbots – Bürgermeister Sonthaya Khunpluem sagte am 29. November 2021 auf einer Pressekonferenz, er dränge die Beamten der Provinz- und der Landesregierung, den Alkoholverkauf in Restaurants und die Wiedereröffnung von Vergnügungsstätten als Pilot-Nachtlebenzone in Pattaya zuzulassen, nachdem das zurückliegende „Pattaya Fireworks Festival“ (26.–27. November 2021) seiner Meinung nach mit vielen Inlandstouristen und wenigen größeren Problemen erfolgreich war.

Schlemmerfreuden im ehemaligen Fischerdorf – Historische Holzbauten, schmale Gassen mit traditionellen Geschäften und der ins Meer mündende Naklua-Kanal bestimmen das Stadtbild Nakluas im hohen Norden von Pattaya. Vom 11. Dezember 2021 bis zum 30. Januar 2022 will die Stadt Pattaya das über einen langen Zeitraum Gewachsene wieder zwei Monate lang touristisch nutzen: die „Naklua Walking Street“ ist zurück.

Es war ein nach Hause kommen – Seit dem 1. Oktober dieses Jahres bekleidet Wolfgang K. Leuschner das Amt des Pfarrers der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache im Begegnungszentrum Pattaya (BZP), oder besser gesagt wieder! Denn der 72 -Jährige war bereits von 2017 bis 2019 im BZP im Dienst, weshalb er und seine Frau Herta Leuschner-Helmer vielen Leserinnen und Lesern bekannt sein dürften.

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte – getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit starken Fotos aus Bangkok.

Hua Hin nimmt Kampf gegen Kabelgewirr auf – Die Gemeinde Hua hin arbeitet an der Planung zur Entfernung oberirdischer und Verlegung unterirdischer Stromleitungen.

Festivalsaison im ganzen Land – In Thailand hat die „Winterzeit“ begonnen und mit ihr im ganzen Land die Festivalsaison. Ein Überblick.

Deutscher Botschafter besucht den CDSC-Wald – Am 19. November 2021 besuchte der deutsche Botschafter in Thailand, S.E. Georg Schmidt, den CDSC-Wald in Mae Rim, wo in den Jahren 2020 und 2021insgesamt 1.500 Bäume von den Schülerinnen und Schülern der Christlichen Deutschen Schule Chiang Mai (CDSC) gepflanzt wurden.

Außerdem in der neuen Ausgabe – Interessante Lokal- und Reisenews aus allen Regionen Thaiands sowie spannende und informative Berichte über Vogelschiss-Farangs in Hans Fritschis „Discovery Garden“, 40 Jahre Traumschiff sowie Killerzellen und Fresszellen in unserem Immunsystem.

Events in Bangkok und Pattaya – Ganz besonders freut sich die Redaktion, ihrer Leserschaft endlich wieder eine praktische Übersicht zu abwechslungsreichen Events in Bangkok und Pattaya präsentieren zu können, nachdem die Corona-Beschränkungen im Land betreffend der Ausrichtung von Veranstaltungen gelockert wurden.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Lesespaß – bleiben Sie gesund!

