Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA25/2019 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

In den nächsten Wochen werden wieder sonnenhungrige Urlauber aus deutschsprachigen Ländern in den Flieger steigen, um der Kälte für einige Wochen zu entkommen. Trotz desaströsen Wechselkurses ist Pattaya immer noch für viele Touristen die Wunschdestination schlechthin. Sie schätzen den ausgeprägten Mix aus Strand, Shopping und Nachtleben, der in dieser Form einmalig ist. DER FARANG heißt alle Urlauber zur Hochsaison herzlich willkommen und verrät ihnen, was sich in ihrem Lieblingsurlaubsort in den vergangenen zwölf Monaten alles verändert hat.

Die im April dieses Jahres vom Kabinett genehmigte Krankenversicherungspflicht für das Non Immigrant Visa O-A (Long Stay & Retirement / Langzeit und Rentner) ist in Kraft getreten. Wir informieren Sie, wer von der Pflichtversicherung betroffen ist, wer nicht und was zu beachten ist.

Die Auswirkungen des starken Baht-Kurses bekommt auch Pattayas Hotelindustrie zu spüren, die sich mit einer vergleichsweise schwachen Belegungsquote konfrontiert sieht. In der neuen Ausgabe gibt Pattayas stellvertretenden Gouverneur Manoj Nongyai einen Ausblick auf die Trends im Tourismusgeschäft im Seebad.

Das Nachtcafé in Naklua ist bereits wegen seiner illustren Abgelegenheit in der engen und verschlungenen Soi 19 ein geniales Beispiel für Geheimtipp-Gastronomie. Wir stellen Ihnen gastronomische Wohlfühloase vor.

Der Besuch von Papst Franziskus in Bangkok ging an den meisten Thais unbemerkt vorbei. Wir gingen auf Stimmenfang in der Hauptstadt mit dem Ergebnis, das Oberhauptes der katholischen Kirche nicht in den Köpfen der Thais angekommen ist.

Im hohen Norden des Landes hat die kühle Jahreszeit begonnen und sorgt für einen herrlichen Blütenzauber in den Bergen, Gärten und Parkanlagen. Die Redaktion verrät ihrer Leserschaft vier botanische Ausflugstipps rund um Chiang Mai.

Weitere Themen sind u.a. Blütenexplosionen im Discovery Garden in Nong Khai, die größte Countdown-Veranstaltung zum Jahreswechsel in Bangkok und die dramatische Geburt eines Elefantenbabys in Bodo Försters Dickhäuter-Camp im hohen Norden des Landes.

Neben vielen informativen Lokalnachrichten aus allen Landesteilen enthält die neue Ausgabe außerdem Veranstaltungstipps zu Weihnachten in Pattaya, Bangkok, Chiang Mai und Hua Hin auf gleich drei Seiten!

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten erfahren immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 6. Dezember 2019.

Die Redaktion wünscht ihrer Leserschaft viel Lesevergnügen mit der neuen Ausgabe!

Hier geht es zum Download.