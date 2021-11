Mit Coffee-to-go in Pattaya durch die Krise – Kaffee ist ein Genussprodukt, er verschafft eine kleine Pause in Thailands Corona-Alltag. Und die ist in Zeiten der Pandemie noch um einiges wertvoller. Die Covid-19-Krise trifft sowohl Pattayas Nachtleben- und Tourismusindustrie als auch das Gastgewerbe besonders hart. Auffallend viele junge Einheimische setzen auf das vermehrte Angebot von Coffee-to-go. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, meistern sie die Krise mit viel Kreativität und Qualität.

Silbermedaille für versenkte Schiffswracks – Vor zehn Jahren begann der letzte Einsatz der beiden thailändischen Kriegsschiffe HTMS Prab und HTMS Sattakut: Sie wurden im Rahmen eines Meeresökologieprojekts in den Gewässern um Koh Ngam Noi in der Provinz Chumphon und Koh Tao in der Provinz Surat Thani in der südlichen Golfküste von Thailand versenkt.

Pattaya im Wandel der Zeit – Nach zweijähriger Abriegelung hat sich Pattaya wieder geöffnet: Ein Zeitspanne, in der sich vieles verändert hat. Eine Bilderserie.

Kultur, Stars und flammende Sternchen – Nach dem gelungenen Auftakt des „Pattaya Music Festival 2021“ an den ersten beiden Wochenenden im November am Pattaya Beach, Jomtien Beach und auf Koh Larn, legt das Musikfestival eine zweiwöchige Pause ein, da mit dem „Loy Krathong Festival 2021“ am 19. November 2021 und dem „Pattaya Fireworks Festival 2021“ am 26. und 27. November 2021 zwei weitere Großveranstaltungen am Pattaya Beach ausgerichtet werden. Ein Ausblick auf die Höhepunkte.

Zungenbrecher Bangkok – Thailand hat eine einzigartige Kultur – und eine für europäische Ohren ziemlich komplizierte Sprache. Besonders äußert sich das bei den Namen, auch bei Normalbürgern sind viele Zungenbrecher dabei. Aber die Hauptstadt Bangkok setzt dem Ganzen die Krone auf.

Festivalsaison im ganzen Land – In Thailand neigt sich die Monsunzeit ihrem Ende entgegen und im ganzen Land beginnt die Festivalsaison. Eine Übersicht ausgewählter Festivitäten.

Gereifte Eierfrüchte sind süß und delikat – Eine in Thailand seltene Frucht aus Südamerika hat viele verschiedene Namen, wie sie im neuesten Teil von Hans Fritschis Kolumne „Gartengeschichten“ erfahren.

Corona und die Psyche – Studien und Untersuchungen zeigen: Psychische Erkrankungen haben in Folge der Pandemie zugenommen, etwa Depressionen. Ein Experte klärt auf, woran man sie erkennt und was Betroffene dann tun sollten.

Außerdem in der neuen Ausgabe – Interessante Lokal- und Reisenews aus allen Regionen Thaiands, unsere beliebten Kolumnen sowie viele weitere interessante Berichte, u.a. über den Luxustourismus-Boom auf Mallorca, über die Streaming-Pläne des Senders RTL und das Comeback der schwedischen Kultband Abba.

