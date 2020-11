Am Freitag, 27. November und Samstag, 28. November werden die Augen wieder in den nächtlichen Himmel gerichtet, wenn die besten Pyrotechnikerteams Thailands beim Pattaya Fireworks Festival für einen Feuerzauber über der Bucht der Ostküstenmetropole sorgen, um sich mit Kreativität und Synchronität zur Musik als die Götter des Feuerwerks zu beweisen. Neben atemberaubenden flammenden Sternen wird den Besuchern ein unterhaltsames Festivalprogramm mit Konzerten und farbenprächtigen Paraden geboten – umsonst und draußen – das in der neuen Ausgabe einschließlich allen Uhrzeiten zu den Höhepunkten enthalten ist.

Am 9. November 2020 hat das Königreich Thailand ein neues Touristenvisum eingeführt, das die Einreise auch für Urlaubsreisen deutscher Besucher wieder möglich macht. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen, darüber informiert das Thailändische Fremdenverkehrsamt Frankfurt am Main.

Viele Bars in Pattaya kommen und gehen. Nicht so die Pit Bull Bar an der Naklua Road, Ecke Soi 33. Die Kult-Kneipe im hohen Norden des Stadtgebietes schreibt diesen Monat 25 Jahre Bargeschichte, was in der schnelllebigen Entertainmentbranche der einstigen Nachtleben-Metropole ohne Frage bemerkenswert ist. Gegenüber dem Magazin DER FARANG erklärt „Mr. Pit Bull“ Staubi, weshalb er sich trotz ausbleibender Touristen im Zuge der Covid-19-Pandemie dazu entschieden hat, am Samstag, 21. November das 25-jährige Jubiläum seiner Bar zu feiern.

Die Bauarbeiten zum neuen Satellitenterminal am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok sind zu 95 Prozent abgeschlossen. Der perfekte Zeitpunkt, um einen Rundgang durch den „SAT-1“ zu unternehmen, wie die neue Abflughalle auch kurz genannt wird, um ein paar Foto-Impressionen einzufangen, die wir unserer Leserschaft in einer Fotostrecke präsentieren.

Immer mehr Inlandstouristen zieht es derzeit für einen Kurzurlaub nach Hua Hin. So hat sich in dem königlichen Seebad in der Provinz Prachuap Khiri Khan in den letzten Jahren viel getan, wovon Sie sich in der neuen Ausgabe überzeugen können.

Thailands Außenminister und stellvertretender Premierminister Don Pramuwinai hat sich mit einer Gruppe europäischer und asiatischer Diplomaten mit Sitz in Phuket getroffen, um die Zukunft der Urlaubsinsel zu erörtern. Mit welchem Ergebnis das Zusammentreffen abgeschlossen, darüber wird in der neuen Ausgabe berichtet.

Im Bezirk Mae Rim in der Provinz Chiang Mai wird auch in diesem Jahr wieder ein Winterblumenfestival veranstaltet. Wir stellen Ihnen einige Farmen vor, in denen die Blütenpracht zur kühlen Jahreszeit bestaunt werden kann.

Die Thailändische Staatsbahn (SRT) hat die Kampagne Rod Fai Loi Nam initiiert, im Rahmen derer Tagesausflüge mit einem Sonderzug zum Pasak-Jolasid-Damm in der Provinz Lopburi angeboten werden. Was es mit dem „über das Wasser schwebenden Zug“ auf sich hat, verraten wir Ihnen in unseren Reisenews.

Neben Lokalnachrichten aus allen Landesteilen und unseren beliebten Kolumnen enthält die neue Ausgabe viele spannende Themen, u.a. Daten am PC löschen – aber richtig, Besichtigung der Villa Patumbah in Zürich, Im Eiltempo zum Corona-Impfstoff und Informationen zum Lungenkrebs-Screening im Bunrungrad International Hospital in Bangkok.

Als Beilage für unsere Leserschaft des Printmagazins enthält die neue Ausgabe FA24/2020 außerdem den neuen FARANG-Kalender für das Jahr 2021, der für Online-Abonennten kostenlos als PDF-Version zum Download bereitsteht.

