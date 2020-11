Der Menam Chao Phraya ist neben dem Mekong der größte und bedeutendste Fluss Thailands. Seinen Ursprung hat der wegen seiner historischen Bedeutung auch „Fluss der Könige“ genannte Strom am Zusammenfluss des Ping, Wang, Yom und Nan River in Nakhon Sawan, wo ihm mit „Pasan“ ein bemerkenswertes architektonisches Denkmal gesetzt wurde. Der thailändische Begriff lässt sich ins Deutsche mit „verschmelzen“ übersetzen und weist auf die symbolische Bedeutung des Ortes hin, an dem sowohl Flüsse als auch Menschen zusammenfließen können. Begleiten Sie uns nach Nakhon Sawan.

Obwohl der Isaan mit bedeutenden kulturellen Stätten sowie üppiger Naturvielfalt gesegnet ist, verirren sich westliche Residenten bisher nur selten in den ländlich geprägten thailändischen Nordosten. Völlig zu Unrecht! So gibt es hier zwischen dem Mekong und unendlich weiten Reisfeldern ein Höchstmaß an Ursprünglichkeit und Lebensfreude, wie sie vielerorts im Land schon längst verloren gegangen ist. Wir stellen Ihnen vier Inlandsreiseziele in Corona-Zeiten vor, die Lust auf Country machen.

Einfallsreich waren sie schon immer, Pattayas Barmädchen. Wenn es darum geht, einen Kunden an sich zu binden oder einen Kavalier für die Ewigkeit zu finden, greifen Thais tief in ihre Trickkiste, in Corona-Zeiten und dem ausbleibenden Touristenstrom mehr denn je! Wir klären Sie über die gängigsten Maschen auf!

Auf einem Hoteldach inmitten des lebhaften Trubels in Bangkok stehen in der Sonne mehrere seltsam anmutende Bottiche, die mit einer grünlichen, blubbernden Flüssigkeit gefüllt sind. Was auf den ersten Blick an einen Science-Fiction-Film erinnert, stellt die neueste Innovation in der städtischen Landwirtschaft der thailändischen Metropole dar: Spirulina-Algen, frisch auf den Tisch vom Hochhausdach. Erfahren Sie mehr über diese Superfood-Innovation.

Vor einem Jahr hatte sich die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) in Phang-Nga im tiefen Süden des Landes mit dem bekannten Streetart-Künstler Patcharapol Tangruen, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Alex Face“, zusammengetan, um ausgewählte Häuserwände in farbenfrohe Kunstwerke zu verwandeln, die den Besuchern als Check-in-Punkte für soziale Netzwerke dienen und ihnen die spannende Geschichte der ehemaligen Bergbaustadt näherbringen sollen. Mit großem Erfolg, wie Sie im Artikel Graffiti-Maskottchen als Touristenmagnet nachlesen können.

Ganzjährig angenehme Temperaturen, günstige Lebenshaltungskosten und erstklassige medizinische Versorgung sind nur einige der nicht von der Hand zu weisenden Gründe, die deutschsprachige Rentner benennen, warum sie ihren Lebensabend in Thailand verbringen. Mit einer guten Infrastruktur hat sich besonders Pattaya an der Ostküste des Königreichs zu einer Hochburg westlicher Ruheständler entwickelt, auf deren Wünsche und Bedürfnisse sich Wohnanlagen und sogar ganze Siedlungen eingestellt haben, wie das neu eröffnete Grey Panther Village der Udomsuk and Home Co. Ltd., das wir Ihnen in der neuen Ausgabe vorstellen.

Neben Lokalnachrichten aus allen Landesteilen und unseren beliebten Kolumnen enthält die neue Ausgabe viele spannende Themen, u.a. Deutsche Ordnung für Thai-Chaos im Wilmersdorfer Preußenpark in Berlin, „Jurassic Park“ in Indonesiens Reich der Drachen, Kampf gegen Corona-Pfunde auf den Rippen und Herbstimpressionen des in Zürich gestrandeten FARANG-Gartenkolumnisten Hans Fritschi.

