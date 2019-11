Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA23/2019 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Bangkok ist auch bekannt als Stadt, die niemals schläft und als Spielwiese für Nachtaktive. Zu Recht. Einer Parallelwelt gleichend, beschränkt sich das Angebot für Nachteulen schon lange nicht mehr auf die bekannten 24-Stunden-Minimärkte, die an jeder Straßenecke zu finden sind. Einkaufsbummel, Restaurantbesuch oder Fitrnesstraining, selbst dann, wenn alles schläft? Kein Problem. Wir verraten Ihnen wo!

Haben Sie schon Ihr Schiffchengebastelt...? Es dauert nur noch wenige Tage bis Thais im ganzen Land mit Loy Krathong wieder eines der romantischsten unbd farbenfrohesten Festivals des Jahres zelebrieren. Wir stellen Ihnen drei Feierlichkeiten zum Lichterfest vor, die zu den prachtvollsten des Landes zählen.

Statt Blumen oder Geld nimmt ein buddhistischer Tempel in Samut Prakan eine erstaunliche Opfergabe entgegen: Plastikmüll. Wir klären Sie auf, was es mit dem Recycling-Tempel damit auf sich hat.

In Pattaya kommt der Weihnachtsmann im Oldtimer! Und zwar am Samstag, 7. Dezember zum Christmas Classic Car Meeting, das von den Classic Car Friends Pattaya in Zusammenarbeit mit den in der Touristenmetropole aktiven Rotary-Clubs im Diana Garden Resort veranstaltet wird, den Waisenkindern der Human Help Network Foundatioin Thailand ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bescheren. Jeder ist herzlich eingeladen mitzufeiern und ein Herz für Pattayas Waisenkinder zu zeigen.

Charoenkrung leuchtet! Vom 15. bis 24. November wird Bangkoks historische Flussgemeinde bei der zweiten Auflage des Lichtkunstfestivals Awakening Bangkok wieder in der schillernden Farben erstrahlen. Erfahren Sie mehr über die Höhepunkte.

Ein Haus steht Kopf! Das Upside Dowen House ist eine der ungewöhnlichsten Touriustenattraktionen auf Phuket. Wir haben uns für unsere Leserschaft auf den Kopf gestellt!

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind das unter anderem ein Rückblick auf die Tagung der katholischen Auslandsseelsorger in Bangkok, Shopping-Tourismus in Deutschland und hungrige Makaken als Helfer in Palmölplantagen in Malaysia.

Ein Online-Abo inklusive der beliebten PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten erfahren immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 8. November 2019.

Die Redaktion wünscht ihrer Leserschaft viel Lesevergnügen mit der neuen Ausgabe!

Hier geht es zum Download.