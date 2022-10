Oktoberfestsaison in Thailand – Seine Internationalität zeigt das Oktoberfest nicht nur durch die Sprachvielfalt in den Festzelten auf der Theresienwiese in München, sondern auch durch die große Zahl an nachahmenden Veranstaltungen weltweit. Rund 2.000 Oktoberfeste gibt es rund um den Globus und auch in Thailand wird dieses Jahr endlich wieder gesungen, getanzt und geschunkelt. Eine Übersicht zu den Oktoberfesten in Pattaya und Bangkok.

Einreise wie in Vor-Corona-Zeiten – Die thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) hat offiziell bestätigt, dass internationale Reisende nach Thailand fortan keinen Nachweis über Impfungen oder ATK-Testergebnisse mehr erbringen müssen. Darüber hinaus wird ihnen während der touristischen Hochsaison eine längere Aufenthaltsdauer in Thailand angeboten, was den Abschluss der vollständigen Wiedereröffnung des Königreichs für den internationalen Tourismus bedeutet. Eine Übersicht zu allen Änderungen.

Falsche Mönche und ein birmanisches Widerstands-Café – Die Läden für Edelsteine, Obst, Gemüse und burmesisches Kunsthandwerk auf dem früher geschäftigen Rim-Roe-Markt in Mae Sot sind zu. Der Grenzübergang zwischen Thailand und Myanmar über die „Brücke der Freundschaft“ am Fluss Moei ist seit dem Putsch vom 1. Februar 2021 abgeriegelt. Ein Stimmungsbild aus Mae Sot.

>>>Download PDF-Ausgabe<<<

Wer hat das schönste Krathong in Pattaya? – Die Stadtverwaltung Pattaya richtet auch dieses Jahr wieder einen Wettbewerb um das schönste Krathong der Stadt aus. Ein Blick auf die Teilnahmebedingungen.

Bangkok setzt auf nachhaltige Innovationen – Mit der „Sustainability Expo 2022“ wurde in Bangkok eine große Leistungsschau innovativer und nachhaltiger Hightech-Branchen veranstaltet. Eine Fotoreihe.

In Thailand beginnt die fröhliche Kathin-Zeit – Das bevorstehende Ende der buddhistischen Fastenzeit, von Thailändern Wan Ok Phansa genannt – „Endtag der Regenzeit“ – findet in Thailand und Laos jedes Jahr zum Ende der Monsunzeit statt. Der Termin für diesen wichtigen buddhistischen Feiertag fällt dieses Jahr auf Montag, 10. Oktober. Ein Ausblick auf die anstehenden Feierlichkeiten und Festivals im Land.

Langsam zurück zur Nach-Covid-Normalität – In Hans Fritschis Discovery Garden in Pattaya nehmen die Besucherzahlen wieder zu und auch die während der Pandemie entstandenen Modeerscheinungen im Gartenbereich ebben langsam wieder ab, berichtet unser Gartenkolumnist.

Eröffnungsfeier in der Pit Bull Lounge & Bar – Ein Rückblick auf ein rauschendes Eröffnungsfest in der neuesten Lokalität der stadtbekannten Pit-Bull-Bars in Pattaya.

Neben Lokalnachrichten aus allen Landesteilen und informativen Reisenews und dem Thailand-Fortsetzungsroman Alle Lieben Mr John von Wolfgang Rill beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen – u.a. einen Gastbeitrag von Christian Rasp zum Thema Rechtsallianzen in Europa auf dem Vormarsch sowie Veranstaltungshinweise in ganz Thailand.