Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA21/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Hua Hin, Pattaya und allen anderen Landesteilen:

Seit dem 25. März 2020 ist die Einreise auf dem Luft-, Land- und Seeweg in Thailand für Ausländer stark eingeschränkt und nur mit Repatriierungsflügen und Sondergenehmigung möglich, weshalb in Übersee gestrandete Expats und Thailänder gleichermaßen unter Heimweh leiden. Im FARANG berichten zwei Frauen von ihrer Odyssee zurück ins Königreich – als österreichische Medizintouristin und als thailändische Staatsbürgerin.

Mit dem Special Tourist Visa (STV) öffnet sich Thailand erstmals wieder für Langzeiturlauber, wenn auch unter strengen Auflagen. Es ist ein spezielles Visum, das für Aufenthalte von mindestens 30 Tagen in Thailand von Touristen beantragt und zweimal um jeweils 30 Tage verlängert werden kann. Das Thailändische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt am Main erklärt im FARANG die Einzelheiten für das STV.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort folgend finden Sie in der neuen Ausgabe eine Fotostrecke mit ausdrucksstarken Aufnahmen über die Rückkehr des Alltags in Thailand im Corona-Jahr.

Biken unter Freunden durch die wunderschöne Landschaft der Ostküste – was gibt es Schöneres? Unter diesem Motto fand auch am 29. September wieder die zweimal im Monat erfolgende Ausfahrt der „Happy Bikers“ in Pattaya statt, über die wir berichten.

Nach monatelanger Aussetzung des internationalen Flugbetriebs als Folge der globalen Covid-19-Pandemie und mitten in der bitteren Sanierungsphase konzentriert sich die insolvente Fluggesellschaft Thai Airways International (THAI) auf ihre Dienstleistungen am Boden, um mit verschiedenen gastronomischen Angeboten Einnahmen zu generieren. Begleiten Sie uns ins Flugzeug-Café am THAI-Hauptsitz in Bangkok.

Immer mehr Menschen mit speziellen Bedürfnissen wünschen sich eine Alternative zur Massenabfertigung in den Pflegeheimen ihrer Heimatländer, die ihnen ein würdevolles und sorgenfreies Leben im Alter bietet. Hier setzt Homerly Senior Living an, eine neu eröffnete Altersresidenz für betreutes Wohnen und Rehabilitation in Pattaya, die wir Ihnen vorstellen.

Die Royal Thai Embassy hat eine Aktualisierung der Einreisebestimmungen nach Thailand bekanntgegeben, die wir in der neuen Ausgabe veröffentlichen.

Neben Lokalnachrichten aus allen Landesteilen und unseren beliebten Kolumnen enthält die neue Ausgabe viele spannende Themen, u.a. ein Besuch im neuen Schokoladenmuseum von Lindt und Sprüngli im Kanton Zürich; die Diskussion um die Frage, was eine Reisewarnung in Zeiten von Corona noch wert ist? und die dramatische Dürre am Mekong.

