Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA21/2019 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Ein Stück unentdecktes Thailand, zumindest in westlichen Augen, findet man im Landkreis Laem Sing an der Ostküste des Königreichs, wo der Chanthaburi River den Golf von Siam küsst. Statt auf weiße Sandstrände stoßen die Besucher hier auf dichte Mangrovenwälder und eine herrlich grünende Naturidylle, die ihren Reiz besonders ausdrucksvoll auf dem Wasserweg entfaltet. Mehr maritimen Lebensstil gibt es in der neuen Ausgabe!

Wegen der Insolvenz von Thomas Cook halten auch in Thailand immer mehr Hotels Pauschalurlauber fest, die ihre Reise über den Reiseveranstalter gebucht haben, um sie zur Begleichung ihres Übernachtungspreises zu zwingen, den sie jedoch bereits beim Veranstalter im Voraus bezahlt hatte, Im FARANG berichtet ein deutsches Touristenpärchen vom Ende ihres Traumurlaubs in Khao Lak.

Die Zeit des Träumens ist vorbei: Die Regierung ist in der nüchternen Realität angekommen: Drei geplante Hochgeschwindigkeitsbahnprojekte werden auf Eis gelegt, da Privatinvestoren kein Interesse zeigen, sich finanziell zu beteiligen. Wir berichten über die Hintergründe.

Mit dem Ende der regenreichen Monsunzeit beginnt landesweit eine Periode der fröhlichen Feste und auch in Pattaya darf man sich in den nächsten Wochen auf zwei ganz besondere Festivals freuen: das Lichterfest Loy Krathong und das internationale Feuerwerksfestival. Beide Events haben gemeinsam, dass sie wegen ihrem magischen Lichterzauber zu den beliebtesten Veranstaltungen von Urlaubern und Residenten zählen, ob romantisch flackernd zu Wasser oder knallend und zischend am nächtlichen Himmel über der Stadt.

In Pattaya wurde der Tag der deutschen Einheit im Bramburi Restaurant in Naklua mit einem ganz besonderen Ehrengast gefeiert: Vize-Bürgermeister Ronakit Ekasingh. DER FARANG berichtet vom Frühstück bei Tiffany… und Thomas!

Auch in Bangkok wurde der Tag der deutschen Einheit gefeiert – exklusiv auf Einladung und dennoch alles andere als diplomatisch-steif! Wir berichten von der gelungenen Gala im Mandarin Oriental.

Wer seinen Urlaub auf Phuket mit Kind und Kegel verbringt, sehnt sich manchmal nach Ideen, um seinen Nachwuchs bei Laune zu halten. Mit dem Kids-Club in Rawai stellen wir Familien einen lohnenden Freizeittipp vor, der garantiert für strahlende Kinderaugen sorgt!

Neugierde, Erfindergeist, logisches Denken und Sozialkompetenz: All diese wertvollen Eigenschaften können bei Kindern mit Hilfe technischer Bastelprojekte gefördert werden. Im Kinderschutzdorf und im ASEAN Education Center für Migrantenkinder der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) fanden daher vier Tageskurse zum Thema Robotik statt. Die beiden Volunteers Linda Heil und Sarah Chagri berichten von dem bemerkenswerten Projekt.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Nachtmärkte in Taiwan, das Termitenpilzfestival in Kanchanaburi und Hans Fritschis‘ problemloser Umzug von Pattaya nach Nong Khai.

