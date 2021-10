Perlen sind die einzigen Schmuckstücke, die in einem lebenden Organismus heranwachsen. Heute werden sie meist gezüchtet. Khun Ung macht das schon seit einem halben Jahrhundert. Zusammen mit seiner Frau Nuanpit betreibt er in Ao Yon im Süden von Phuket ein kleines Geschäft, in dem sie erlesene Perlen-Kleinode für Kunden aus aller Welt anbieten. Freuen Sie sich auf jede Menge maritime Impressionen von Khun Ungs Perlenfarm in Phuket.

Die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) hat angekündigt, bis zum Jahr 2030 die Grünflächen pro Einwohner auf 10 Quadratmeter zu erhöhen. Darüber hinaus sei laut BMA der Bau von neun neuen öffentlichen Parkanlagen bis zum Jahresende 2022 geplant. Erfahren sie mehr über Bangkoks Weg zu einer grünen und gesunden Metropole.

Das „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) hat den Vier-Phasen-Zeitplan für die touristische Wiedereröffnung des Landes genehmigt, der von der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) ausgearbeitet wurde. Wir haben für Sie alle Informationen zur touristischen Öffnung und verkürzten Quarantäne in Thailand zusammengestellt.

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte – getreu diesem Sprichwort präsentieren wir unserer Leserschaft buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Aufnahmen aus Bangkok und Pattaya.

Chiang Mai öffnet am 1. November vier Bezirke für den internationalen Tourismus. Erfahren Sie mehr zu den Voraussetzungen für einen Aufenthalt in der „Rose des Nordens“.

Hans Fritschis Rückkehr nach Thailand ist geglückt. Im neuen Teil seiner Gartenkolumne berichtet der Schweizer von seinen Erfahrungen in der Phuket Sandbox.

Neben interessanten Lokalnachrichten und Reisenews aus allen Regionen Thailands sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere interessante Berichte, u.a. über den Vorschlag der EU-Kommission zu einheitlichen Ladebuchsen für Handy & Co., über das Dauerstreitthema Elefanten in Sri Lanka, über den Plan amerikanischer Forscher bezüglich der Wiederbelebung einer Art Mammut, über Trauerreisen sowie Tipps gegen Hämorrhoidalleiden vom Bangkoker Bumrungrad Hospital.

