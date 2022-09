Thais Lassen die Fäuste fliegen – Inspiriert von dem Hollywood-Film „Fight Club“ beschloss eine Gruppe junger Kampfsportbegeisterter, ihren eigenen Fight Club zu gründen, um berufstätigen Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie gegeneinander antreten oder am Ende ihrer Arbeitswoche einfach etwas Dampf ablassen können. Die Drei-Minuten-Kämpfe werden regelmäßig im Jugendsportzentrum in Klong Toey in Bangkok ausgerichtet.

Thailand verlängert die Aufenthaltsdauer – Das thailändische Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat den Vorschlag der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) gebilligt, die Aufenthaltsdauer für Besucher des Königreichs über die nahende Hochsaison zu verlängern. Eine Übersicht.

Nachhaltiger und hochwertiger Reis gefragt – Dank einer erfolgreichen öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen deutschen und thailändischen Regierungsstellen sowie dem Konzern Olam Agri konnten 19.000 Landwirte in Thailand ihre Einnahmen um 20 Prozent steigern und ihre Treibhausgasemissionen um 21 Prozent reduzieren. Erfahren Sie mehr über das Programm „Market Oriented Smallholder Value Chain“.

Yaowarat ist die achtcoolste Straße der Welt – wieso, weshalb und warum, erfahren Sie in einer illustren Fotoreihe.

Pit Bull knüpft an goldene Zeiten an – Lange hat die Gerüchteküche gebrodelt, doch jetzt ist es endlich offiziell: Am 1. Oktober 2022 eröffnen Khun Ae und Staubi direkt gegenüber vom Windmill Resort an der Naklua Road ihre brandneue Pit Bull Lounge & Bar. Wir haben uns mit Staubi über seine neueste Lokalität und die Veränderungen in Pattaya seit der Pandemie unterhalten.

Es grünt so grün: Thailands Wolken weinen – Nach zwei Monaten Sommerferien in Europa ist DER FARANG-Gartenkolumnist Hans Fritschi nach Thailand zurückgekehrt und berichtet über seine Pflanzenpracht im „Discovery Garden Pattaya“.

Comeback des Hua Food Festivals – Vom 30. September bis zum 1. Oktober 2022 findet in Khao Takiab die diesjährige Auflage des beliebten Gastronomiefestivals statt. Ein Ausblick auf die Höhepunkte.

Carnival Magic – Das bekannte Showtheater mit Vergnügungspark Phuket FantaSea hat am 20. September 2022 „Carnival Magic“ eröffnet. Begleiten Sie uns auf einen Rundgang durch den ersten thailändischen Karnevalsthemenpark der Welt.

Auslandschweizer Club mit neuem Oberhaupt – Seit März dieses Jahres bekleidet Sandra Wohlfart das Amt der Präsidentin der Swiss Lanna Society (SLS) in Chiang Mai. DER FARANG traf sich mit der agilen Clubpräsidentin und befragte sie über die Höhepunkte im Veranstaltungskalender des Vereins der Auslandsschweizer und Freunde der Schweiz im Norden Thailands.

Verwaiste Pagoden in Bagan – „Stadt der tausend Pagoden“ wird Bagan genannt. Die Welterbestätte gilt als eine der wichtigsten Tempelanlagen in ganz Südostasien. Für viele in Myanmar war der Tourismus die Haupteinnahmequelle. Seit dem Militärputsch kommt niemand mehr – und die Verzweiflung ist groß.

Südostasien macht sich – Chinas Politik der letzten Jahre beginnt international Auswirkungen zu zeigen. Eine Einschätzung der Situation von Rechtsanwalt Christian Rasp.

