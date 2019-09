Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA20/2019 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Bangkok bereitet sich auf ein geschichtsträchtiges Ereignis vor: Die königliche Barkenprozession am Donnerstag, 24. Oktober 2019. Das beeindruckende Spektakel erfolgt zu Ehren Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn. Hunderttausende Schaulustige werden sich an diesem Tag am Chao-Phraya-Ufer einfinden und Millionen Menschen im ganzen Land vor dem Fernsehschirm sitzen, um zu verfolgen, wie der Monarch um 16 Uhr die königliche Barke Suphannahongse besteigt. In der neuen Ausgabe finden Sie alle Informationen, die Sie wissen müssen, wenn Sie die Prozession vor Ort verfolgen möchten.

Der Mekong ist ein unergründlicher Strom voller Mythen und Geheimnisse – ein Wildfluss mit vielen verschiedenen Gesichtern. Obwohl er nur am östlichen Rand das Land tangiert, ist er Thailands größter Fluss. Gleich an zwei Stellen bildet er eine natürliche Grenze zu den Nachbarstaaten. Entdecken Sie, welche Sehenswürdigkeiten sich am Ufer der „Mutter des Wassers“ befinden.

Ein Jahr ist es nun her, als Sontaya Khunpluem zum 11. Bürgermeister von Pattaya City ernannt wurde. Zeit für eine Bilanz, welche Entwicklungen der Sohn von Somchai Khunpluem, besser bekannt als der „Pate von Chonburi“, dessen Tod am 17. Juni dieses Jahres für eine Welle der Anteilnahme sorgte, in den letzten 12 Monaten vorangetrieben hat.

Bangkok kennt man als Stadt voller Autos und Staus, Gedränge in der BTS und lärmender Gassen. Neben den üblichen Sehenswürdigkeiten, die in jedem Reiseführer stehen, gibt es ein paar ganz außergewöhnliche Erlebnisse, für die man sich allerdings etwas auf den Weg machen muss. Tauchen Sie mit uns ein in die quirlige Welt der thailändischen Hauptstadt: beim authentischen Boxkampf, dem größten Tempel der Welt, einem Drink in luftiger Höhe und einer verträumten Insel am Rande der Millionenmetropole…

Touristisches Highlight auf der Insel zieht Besucher an: Der Sea Gypsie Seafood Markt in Rawai mit einer unübertroffenen Auswahl! Wir blicken auf seine Entwicklung zurück – vom Geheimtipp zum Massentourismusziel.

Sunshine International, der Spezialist für luxuriöse Ruhestandsresidenzen in Thailand, befindet sich weiter auf Expansionskurs. Der Baufortschritt von Sunshine Hills Hotel & Residences schreitet im Rekordtempo voran. Wir stellen Ihnen das neueste Projekt der bekannten Marke näher vor.

Thailändische Elefantencamps sind in den letzten Jahren zunehmend in Verruf geraten. Oftmals einem skurrilen Disneyland ähnelnd, wird Dumbo dazu genötigt Fußball zu spielen, Dartpfeile zu werfen oder gar mit einem Tutu bekleidet Urlauber mit Tanzaufführungen zu unterhalten. Kein Wunder, dass Tierschützer Alarm schlagen und auch die meisten großen europäischen Reiseanbieter Elefantenreiten aus ihrem Ausflugsprogramm gestrichen haben. Dass Elefantenschutz und Tourismus dennoch miteinander vereinbar sind, beweist der Deutsche Bodo Förster mit seinem Projekt Elephant Special Tours in der Nordprovinz Chiang Mai. Hier kommt zuerst der Elefant und dann der Mensch…

Am 15. Oktober 2019 erscheint im Rowohlt-Verlag die Autobiografie des Elefantenmannes Bodo Förster: Mein Leben für die Elefanten - Wie ich mir in Thailand meinen Traum erfüllte. Das Buch schildert das außergewöhnliche Leben eines Mannes, der 1990 als junger Tierpfleger erstmals nach Thailand kam und fortan nur noch ein Ziel hatte: In ihrer Heimat mit Elefanten zu leben und ihnen im Zusammenspiel mit Touristen ein naturnahes Leben zu ermöglichen. Im Magazin DER FARANG erzählt Co-Autor Bernd Linnhoff, wie es zur Buchidee kam.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem unglaublich produktive Legehennen in Pattayas Discovery Garden, die Eröffnung der Shopping Mall Mixt Chatuchak in Bangkok, der MotoGP in Buriram vom 4. bis 6. Oktober 2019 und ein Rückblick auf die Fabrik-Katastrophe in Bangladesch vor sechs Jahren und was sich seitdem geändert hat.

Ein Online-Abo inklusive der beliebten PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen. Online-Abonnenten erfahren immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 27. September 2019.

Die Redaktion wünscht ihrer Leserschaft viel Lesevergnügen mit der neuen Ausgabe!

Hier geht es zum Download.