Thailand im MotoGP-Fieber – Somkiat „Kong“ Chantra ( l. ) schrieb im März dieses Jahres Geschichte, als er als erster Thailänder einen Motorrad-Grand-Prix-Sieg erzielte. Danach wurde er im April Zweiter beim Großen Preis von Argentinien und Dritter beim Großen Preis von Frankreich. Thailands Motorradrennfahrer Nr. 1 wird sein Potenzial vom 30. September bis zum 2. Oktober 2022 beim MotoGP in Buriram unter Beweis stellen. Alle Infos zum Großen Preis von Thailand in Buriram.

Doi Suthep statt Schlossallee – Nach Phuket im Süden des Landes ist Chiang Mai im Norden des Königreichs die nächste thailändische Destination, die als Monopoly-Regionalausgabe Brettspiel- und Thailand-Fans auf der ganzen Welt gleichermaßen begeistern wird.

Heißhunger auf Thai-Street-Food – Gleich drei thailändische Straßenküchen-Spezialitäten – Khai Jeow Pu (Krabben-Omelett), Khao Soi (Currynudeln) und Sai Krok Isaan (fermentierte Würste aus dem Nordosten) – wurden im jüngsten Ranking der 50 besten Street-Food-Gerichte Asiens von CNN Travel berücksichtigt. Wir machen Ihnen Appetit!

>>>Download PDF-Ausgabe<<<



Viel Musik, Tanz und Kultur im Herbst – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) lädt alle Urlauber und Residenten zum Bangkok’s International Festival of Dance & Music ein, das vom 7. September bis zum 18. Oktober 2022 stattfindet und zu den größten und wichtigsten Veranstaltungen der darstellenden Künste Asiens zählt. Ein Blick auf die Programmhöhepunkte.

Land unter in Pattaya – Am vergangenen Sonntag wurde große Teile des Stadtgebietes in Pattaya nach dreistündigem Starkregen komplett überflutet. Foto-Impressionen aus „Water World“.

Königliches Erbe der Eisenbahngeschichte – Der Bahnhof von Hua Hin wurde von Architectural Digest in die Liste der schönsten Bahnhöfe der Welt aufgenommen. Das Architektur- und DesignMagazin listet den Bahnhof von Hua Hin als 24. der 37 schönsten Bahnhöfe der Welt auf. Ein Blick auf die Geschichte und Zukunft des Bahnhofs Hua Hin.

Neben Lokalnachrichten aus allen Landesteilen und informativen Reisenews, Hans Fritschis Gartengeschichten und dem Thailand-Fortsetzungsroman Alle Lieben Mr John von Wolfgang Rill beinhaltet die neue Ausgabe viele weitere interessante Themen – u.a. ein Gastbeitrag von Christian Rasp zum Thema Ist die Demokratie langfristig noch zu retten? sowie Veranstaltungshinweise in Bangkok und Pattaya.

>> Download PDF-Ausgabe<<

Die Druckausgabe FA18/2022 erscheint am Freitag, 9. September 2022