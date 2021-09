Quo vadis Pattaya? Menschenleere Strände, verwaiste Entertainmentviertel. Wo früher das Leben tobte herrscht seit fast zwei Jahren Stillstand. Das zweite Corona-Jahr nähert sich dem Ende entgegen und die Menschen in Pattaya fühlen sich im Stich gelassen. Die Maß-nahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie lassen sie pendeln zwischen Anpassung und steigen-der Verzweiflung. Viele glauben nicht an den Erfolg der geplanten Öffnung am 1. Oktober nach dem Vorbild Phukets. Welche Regeln Touristen beim „Pattaya Move On“-Modell befolgen müssen, erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Seit dem 1. Juli empfängt Thailands größte Insel Phuket vollständig Geimpfte erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder zu einem quarantänefreien Urlaub – jedoch seien im Rahmen des so genannten „Sandbox“-Modells bislang nur 26.400 Touristen aus aller Welt angereist, teilte die Tourismusbehörde TAT jetzt mit. Das sind deutlich weniger als die Behörden erwartet hatten. Fest steht „Phuket Sandbox“ lockt deutlich weniger Urlauber an als erwartet.

Seit dem 31. August ist Koh Larn wieder für Besucher geöffnet. Erfahren Sie die neuen Fährzeiten und was Besucher der Pattaya vorgelagerten Badeinsel beachten müssen.

Die neuen Corona-Auflagen schreiben die vollständige Impfung oder wöchentliche Testung aller Mitarbeiter von Shopping Malls vor. Wir haben für Sie eine Bilderstrecke über den neuen Corona-Alltag in Bangkoker Einkaufszentren zusammengestellt.

Neben Pattaya und anderen thailändischen Touristenzielen will sich auch Hua Hin an der touristischen Öffnung in Pandemiezeiten beteiligen. Zielgruppe sollen vor allem Besucher darstellen, die mit Privatjets oder mit Charterflügen am Hua Hin Airport ankommen.Wir stellen Ihnen das „Hua Hin Recharge“-Model vor.

Die Durian gilt als Königin unter den Früchten. Aber in Asien hat sie vielerorts Hausverbot – denn sie riecht wie ein Mix aus Klohäuschen und Sportsocke. Das eklige Odeur hat schon Terroreinsätze und Gasalarm ausgelöst. Dabei ist das Innenleben eher hui als pfui – Eine Hommage an Thailands charkterstärkstes Früchtchen!

Im größten Tempel der Urlaubsinsel Phuket geht es jeden Tag zu wie Silvester: Aus einem großen Ofen in Form eines Bienenstocks knallt und qualmt es auf dem Gelände des buddhistischen Wat Chalong im Minuten-takt.Die Feuerwerkskörper werden praktischerweise gleich in speziellen Tempel-Shops feilgeboten.

Seit einigen Jahren schreibt Wolfram Reda, ehemaliger Leiter des Begegnungszentrums Pattaya (BZP), lesenswerte Erzählungen zu psychologischen und sozialen Themen – wie über einen Pfarrer, der sich des Missbrauchs schuldig macht – über einen Esoteriker, der die Bodenhaftung verliert – über den Weg der Asche einer verstorbenen substanzabhängigen Schwester – um nur einige Themen zu nennen. Leicht und flüssig lesen sich Wolframs lebendige und bilderreiche Geschichten. Empathisch sind die Beschreibungen seiner Protagonisten und die Beweggründe ihres Handelns. Hier wirft jemand einen etwas anderen Blick auf viel diskutierte menschliche und gesellschaftliche Probleme. Es ist der Blick eines erfahrenen Psychologen und bekennenden Humanisten. Wolfram Reda im Gespräch mit Meinhard Haslinger – exklusiv im Magazin DER FARANG!

Neben interessanten Lokalnachrichten und Reisenews aus allen Regionen Thailands sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere interessante Berichte, u.a. Eiskalter Eingriff gegen Brustkrebs, Impressionen von Hans Fritschis Europareise und Verschiebung des Musikfestival-Auftakts in Deutschland.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen!

Online-Abonnenten sind immer zwei Tage früher informiert, was in Thailand und in den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 10. September 2021.

*** Hier geht es zum Download ***