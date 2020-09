Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA19/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Hua Hin, Pattaya und allen anderen Landesteilen:

Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde – auch in Hua Hin. Ein geführter Ritt über den vier Kilometer langen Sandstrand ist ideal für Kinder, die ihre ersten Erfahrungen auf dem Pferderücken machen möchten. Doch auch für Erwachsene ist ein Strandritt ein besonderes Erlebnis: Das Salz auf der Zunge und den Wind in den Haaren spüren, ein Gefühl von völliger Freiheit. Mit welchen weiteren Attraktionen das königliche Seebad der „thailändischen Riviera“ aufwartet erfahren Sie im großen Hua-Hin-Special.

Machte Corona den Organisatoren von Großveranstaltungen jeglicher Art in den zurückliegenden Monaten einen Strich durch die Rechnung, darf nun wieder gefeiert werden in Thailand, jedoch unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln. Neben der Thai League, die am 12. September ihren Spielbetrieb mit Zuschauern wieder aufnimmt, wurden zwischenzeitlich auch die Termine für das Büffelrennen in Chonburi und das Pattaya Music Festival bekanntgegeben. Wir haben für Sie einen Überblick zu den beiden populären Events zusammengestellt.

Rote Limo für die Geister: In Thailand sind die Geister wahre Naschkatzen. Um sich ihre Gunst zu sichern, werden sie von Gläubigen mit allerlei Leckereien versorgt – speziell mit roter Erdbeer-Limo. Wir verraten Ihnen, was es mit den kuriosen Opfergaben auf sich.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus sind dramatisch und haben für Millionen Menschen auf der ganzen Welt existenzielle Folgen. So auch in Jomtien und in vielen anderen Touristenorten im Land. Wir haben für Sie einen Rundgang unternommen und zeigen Ihnen auf, wie es in Jomtien in Corona-Zeiten im Detail aussieht.

Dr. Ramin, deutscher Zahnarzt mit Praxis in Pattaya, flog Anfang Juli nach Deutschland, um den Praxisbetrieb in seiner Zweitpraxis in München aufrechtzuerhalten. Mit einer Sondergenehmigung zur Wiedereinreise nach Thailand flog er Ende August mit einem Repatriationsflug zurück nach Bangkok, wo er 16 Tage und 15 Nächte eine alternative staatliche Quarantäne absolvierte. Dr. Ramin berichtet exklusiv über seinen Weg zurück nach Thailand.

Colour of Charoenkrung lautet der Titel eines Street-Art-Festivals in Bangkok, dass aktuell für ordentlich Farbe im historischen Charoenkrung-Viertel sorgt. Freuen Sie sich auf eine herrlich bunte Fotostrecke von der außergewöhnlichen Freiluftgalerie in der Hauptstadt.

Neben Lokalnachrichten aus allen Landesteilen und unseren beliebten Kolumnen enthält die neue Ausgabe viele spannende Themen, wie Corona und das Fernweh, ein Leitfaden zur Erstattung bei Flug-Annullierungen und die härtesten Corona-Strafen der Welt. Unser in Zürich gestrandeter Gartenkolumnist Hans Fritschi berichtet zudem von seinem Aufenthalt in der Schweiz.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Lesevergnügen – bleiben Sie gesund!

