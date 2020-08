Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA18/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Hua Hin, Pattaya und allen anderen Landesteilen:

Die negativen Folgen der Corona-Krise, insbesondere durch die seit mehreren Monaten geschlossenen Grenzen für ausländische Urlauber in Thailand, sind in Pattaya allgegenwärtig. Noch nie waren gute Ideen und Konzepte in der lokalen Gastronomie und Hotellerie so gefragt wie heute, um einheimische Touristen und ausländische Residenten als die einzige verfügbare Zielgruppe zu umwerben. Mit innovativen Ideen stellt die Branche unter Beweis, dass die Pandemie auch eine große Chance sein kann, um den Tourismus nachhaltig zu verändern. Zum Beispiel beim Angeln auf einer ehemaligen Parasailing-Plattform in der Bucht von Pattaya!

Laut dem Ministerium für Tourismus und Sport wird ausländischen Besuchern ab Oktober gestattet, Langzeitaufenthalte auf Phuket zu verbringen. Mit der Maßnahme soll die brachliegende Wirtschaft auf der größten Insel des Landes im tiefen Süden des Königreichs wiederbelebt werden. Denn Phukets wichtigstes Standbein ist der internationale Tourismus, der seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie und der geschlossenen thailändischen Grenzen ausbleibt. Wir präsentieren Ihnen die Facts.

Glücksspiel ist in Thailand verboten. Die einzige Ausnahme macht die staatliche Lotterie. Auf die konzentriert sich deshalb der Aberglaube der Menschen: Um einen Tipp für die Gewinnzahlen zu bekommen, wurden schon Tarantelnester und Krankenbetten zu Rate gezogen. Neugierig?

Baumkronenpfade erfreuen sich in Thailand großer Beliebtheit. Schließlich ermöglichen sie den Besuchern eine ungewohnte Perspektive auf den Wald und bieten ein großartiges Naturerlebnis. Wir präsentieren Ihnen eine Auswahl der besten Baumwipfelwege in Thailand, die nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen nun wieder geöffnet sind.

Corona hat Bangkok als Südostasiens führende Shopping-Destination einen schweren Schlag verpasst: Egal, ob Einkaufszentren oder typisch thailändische Märkte – wo es vor einem Jahr noch lebhaft zuging, herrscht heute weitestgehend Stille. Um das Vertrauen in Bangkok als ein sicheres Einkaufsparadies wiederherzustellen, hat die „Ratchaprasong Square Trade Association“ (RSTA), ein Zusammenschluss, zu dem 17 große Hotels, Einkaufszentren und Kongresszentren im Herzen von Bangkok gehören, erfolgreich das Zertifizierungsverfahren der „Amazing Thailand Safety and Health Administration“ (SHA) durchlaufen. Erfahren Sie, was es damit auf sich hat.

Mit Fritz Burtchen und Manfred Ruppert haben uns zwei Pattaya-Originale verlassen. Wir nehmen Abschied von den beiden bekannten deutschen Langzeitresidenten.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Abschied von der Königin der Lüfte, Elastographie der Leber, Corona setzt der Liebe Grenzen und Impressionen aus dem sommerlichen Zürich vom FARANG-Garten-Kolumnisten Hans Fritschi.

