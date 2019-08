Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA18/2019 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Wenn der Monsunregen anhält, ist der perfekte Zeitpunkt für einen Streifzug durch die künstlich inszenierten Themenwelten in Bangkok. Zum Beispiel über den schwimmenden Markt Sooksiam. Der klimatisierte Erlebnisbereich der Luxus-Shopping-Mall Iconsiam am Chao-Phraya-Fluss ist so weitläufig, dass man hier mühelos einen ganzen Tag verbringen kann. Die Redaktion präsentiert jede Menge Tipps für lohnende Indoor-Aktivitäten in der Regenzeit in der Hauptstadt.

In den letzten Wochen vor der Drucklegung der vorliegenden Ausgabe erhielt die Redaktion mehrere Anfragen aus der Leserschaft, wo in Thailand lebende Deutsche den verpflichtenden Umtausch von EU-Führerscheinen, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, hierzulande vollziehen können. Die Antwort ist so kurz wie ernüchternd: Nur bei einer Führerscheinstelle in Deutschland. Wir klären Sie über die neue EU-Datenkrake auf.

Wie sind die Namen der Thais entstanden? Wir sagen es Ihnen, denn Familiennamen haben in Thailand keine Tradition, sie mussten per Gesetz ein-geführt werden!

Auf Initiative der Sprachschule Easy ABC haben sich mehrere in der Touristenmetropole ansässige Geschäftsleute sowie Privatpersonen im In- und Ausland unter dem Motto Gemeinsam sind wir stark zusammengetan, um das staatliche Altenheim in Banglamung zu unterstützen. Wir blicken auf die vorbildliche Hilfsaktion zurück.

Vier Jahre lang bekleidete Seine Exzellenz Ivo Sieber das Amt des Schweizer Botschafters in Thailand, Kambodscha sowie Laos und kann – wie er selbst sagt – auf eine inspirierende, aber auch intensive Zeit zurückblicken. Vor wenigen Wochen trat Ivo Sieber zusammen mit seiner Gattin den Rückflug in die Schweiz an, um den Platz zu räumen für seine Nachfolgerin Ihre Exzellenz Helene Budliger Artieda. Welche Ereignisse dem Diplomaten noch lange in positiver Erinnerung bleiben werden, erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Unter dem offiziellen Namen Klong Katha wurde vor nunmehr zwei Jahren das neue Wasser-Reservoir in Chalong fertiggestellt. Die Redaktion hat sich vor Ort umgeschaut und berichtet von ihren Eindrücken.

Knapp 27 Kilometer südlich von Hua Hin wurde ein neuer Aussichtspunkt auf dem Khao Na Huai eröffnet, der durchaus für einen Besuch lohnt. Warum man dort auch zur Erleuchtung finden kann, verraten wir Ihnen!

Nach seinem 10-jährigen Jubiläum im Vorjahr stellte das Thai Food & Culture Festival auch in seiner 11. Edition unter Beweis, weshalb es den Ruf genießt, das beliebteste Thai-Festival der Schweiz zu sein. Mit einem illustren Rückblick lassen wir das gelungene Fest Revue passieren.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem acht wichtige Fakten, die Sie über Nierensteine wissen müssen; ein kultiger VW-Bulli in touristischer Mission in Bangkok sowie eine interessante und attraktive neue Baumspezies im Discovery Garden in Pattaya.

