Thailands Trauminsel Phuket ist eines der ganz wenigen Fernziele, wo Europäer seit Anfang Juli im Rahmen des „Sandbox“-Modells wieder quarantänefrei Urlaub machen können, wenn sie vollstän-dig gegen Covid-19 geimpft sind. Aber die Regeln sind streng – und ändern sich ständig. Wie erleben „Sandbox“-Gäste die exotische touristische Modellregion in Corona-Pandemie-Zeiten? Wie die Stimmung unter deutschsprachigen Sandbox-Urlaubern ist, erfahren Sie in der neuen Ausgabe FA18/2021.

Pattaya muss seinen für den 1. September geplanten Neustart für den Tourismus voraussichtlich weiter verschieben. Grund seien die weiterhin sehr hohen Corona-Infektionszahlen. Auch das staatliche Impfprogramm soll in der Region keine großen Fortschritte erzielt haben: Pattayas touristische Öffnung in Pandemiezeiten scheitert mangels Impfstoffen.

Strände und öffentliche Plätze menschenleer, Nachtleben und Einkaufsviertel verwaist: Pattaya ist in diesen Tagen nicht wiederzuerkennen. Die Beschränkungen zur Bekämpfung der Delta-Variante des Coronavirus haben die Touristenmetropole in ein monatelanges künstliche Koma versetzt. Nach einem Abendspaziergang auf Pattayas Strandpromenade (FA16/2021) und durch die Walking Street (FA17/2021) hat die Redaktion diesmal einen Morgenspaziergang am Wong Amat Beach in Naklua unternommen, der vor der Pandemie besonders viele deutschsprachige Urlauber und Residenten angezogen hat.

Nach der Entdeckung eines neuen Covid-19-Clusters in Hua Hin bezeichnen die Gesundheits-behörden der Provinz Prachuap Khiri Khan die Virus-Situation in der Region als „weiterhin besorgniserregend“. Erfahren Sie mehrüber das neue Covid-19-Cluster in Hua Hin.

Am Montag, den 16. August 2021 startete die Christlich Deutsche Schule Chiang Mai (CDSC) mit einem Schulgottesdienst online ins neue Schuljahr. In der neuen Ausgabe berichtet die CDSC über ihren virtuellen Start ins neue Schuljahr.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort folgend finden Sie in der neuen Ausgabe eine Auswahl an ausdrucksstarken Fotos zu den wichtigsten News-Splitter aus Bangkok und Thailand.

Neben interessanten Lokalnachrichten, Reisenews aus allen Regionen Thailands und aus den Nachbarländern sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere interessante Berichte, u.a. über die Die Infektiosität von Delta – Was man weiß, und was nicht, über das Reisen mit Impfzertifikat in Frankreich und über die Qual der Wahl bei der anstehenden Bundestagswahl in Deutschland – an der sich auch viele deutsche Thailand-Residenten per Briefwahl beteiligen.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen.

Online-Abonnenten sind immer zwei Tage früher informiert, was in Thailand und in den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 27. August 2021.

*** Hier geht es zum Download ***