Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA17/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Hua Hin, Pattaya und allen anderen Landesteilen:

Elefantencamps in Thailand haben einen zweifelhaften Ruf. Doch spätestens seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie findet ein Umdenken statt: Weg von fragwürdigen Showaufführungen, bei denen die Tiere dazu genötigt werden, alberne Kunststücke vorzuführen und hin zu elefantenfreundlichen Angeboten. Im Mong Chang Café kann man die grauen Riesen bei einer Tasse Kaffee beobachten und damit ihr Überleben sichern. Begleiten Sie uns ins erste Elefantencafés Pattayas.

Seit mehr als einem halben Jahr sind Tausende mit einer Thai liierten Ausländer von ihrer thailändischen Familie getrennt, nachdem im März die Grenzen im Königreich für den internationalen Reiseverkehr geschlossen wurden. Zwar wird ausländischen Ehepartnern von Thais seit Kurzem wieder die Einreise unter Voraussetzung eines 14-tägigen Aufenthaltes in einer alternativen staatlichen Quarantänestation gewährt, doch nur wenn sie eine gültige Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Auch das Wiedersehen der Partnerin in entgegengesetzter Richtung, sprich in Europa, ist in weite Ferne gerückt, was die Nichtbewilligung der Schengen-Visa-Anträge verdeutlicht. Mehr in der neuen Ausgabe.

Muangboran in der Provinz Samut Prakarn, auch „Ancient City“ genannt, ist ein lohnendes Ausflugsziel, das sich aus Bangkok oder Pattaya bequem erreichen lässt. Hier kommt jeder auf seine Kosten, der die bedeutenden Kulturstätten Thailands an nur einem Tag besichtigen oder in der „neuen Normalität“ einen erholsamen Tag im Freien mit der ganzen Familie verbringen möchte. Wir nehmen Sie mit auf eine Radtour durch Thailands Geschichte.

Doppeljubiläum in Pattayas deutschem Konsulat: Am 1. August gab es jede Menge Blumensträuße im deutschen Honorarkonsulat in Pattaya. Anlass war ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren vertritt Rudolf Hofer die Bundesrepublik in der Touristenmetropole als Honorarkonsul. Und am 1. Oktober folgt bereits das nächste 20. Jubiläum als General-Honorarkonsul der Republik Österreichs. DER FARANG traf sich mit dem Konsul in Doppelfunktion und unterhielt sich mit ihm über beide Jubiläen.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat eine neue Kampagne mit dem Namen Travel Shortcuts around Rattanakosin Island gestartet, um touristische Sehenswürdigkeiten im Großraum Bangkok vorzustellen, die sich einfach mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln erreichen lassen und mit dem Sicherheitssiegel der „Amazing Thailand Safety and Health Administration“ (SHA) ausgezeichnet wurden. Wir stellen Ihnen die Highlights vor.

Während in der Schweiz viele 1. August-Feiern abgesagt wurden, ließ es sich die Swiss Society Hua Hin (SSHH) nicht nehmen, den Schweizer Geburtstag mit einem stimmungsvollen Fest gebührend zu feiern. SSHH-Revisor Samuel Baumann berichtet von der Feier zum Schweizer Nationalfeiertag in Hua Hin.

Neben interessanten Lokalnachrichten aus allen Regionen Thailands enthält die neue Ausgabe viele weitere spannende Themen, u.a. Erneuerungen vor Schweiz-Reise im Discovery Garden, Kreuzfahrten in Zeiten von Corona, Schutz gegen Phishing-Attacken sowie Gastronomietipps in Pattaya und Bangkok.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Lesevergnügen – bleiben Sie gesund!

