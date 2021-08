Sie bleibt Monate leer: Pattayas weltbekannte Walking Street ist wegen der Corona-Krise verlassen. Scheinwerfer auf A-Go-Go-Bühnen bleiben aus, Musik in Discos wie Insomnia, Lucifer und Mixx ist lange verstummt. In den Schulen stehen die Stühle auf den Tischen, Hotelbetten warten auf Touristen. Pattaya ist wie kaum eine andere Touristenmetropole von der Pandemie getroffen. Viele Bewohner kehren ihr den Rücken – Pattaya könnte sich dauerhaft verändern.

Die strengen Beschränkungen, mit denen die Touristenhochburg ins künstliche Corona-Koma versetzt wurde, haben eine ganz klare Message an die Bevölkerung: Bleiben Sie zuhause. Dass in Zeiten der Angst eine erstaunliche große Bereitschaft zum Gehorsam herrscht, das offenbart ein Besuch in den großen Einkaufszentren der Stadt, in denen neben den im reduzierten Umfang geöffneten Supermärkten ausschließlich Apotheken und Drogerien Kunden empfangen dürfen. Begleiten Sie uns beim Lockdown-Shopping in Pattaya.

Die Abriegelung von 29 thailändischen Provinzen, die aufgrund hoher Covid-19-Fallzahlen als dunkelrote Zonen strengsten Covid-19-Maßnahmen unterliegen, hat große Auswirkungen auf den Inlandsreiseverkehr – auf dem Land-, Luft- und Seeweg. Eine Übersicht zu den wichtigsten Fahrplanänderungen im öffentlichen Personenverkehr in Thailand.

Wenn Knochen und Muskeln schmerzen, wenn man sich nicht mehr bewegen kann, Fieber und Kopfschmerzen auftreten, dann hat die Tigermücke zugeschlagen. Alles andere als harmlos: Das Chikungunya-Virus ist in Thailand auf dem Vormarsch.

Das Coronavirus hat Thailand fest im Griff und auch in Chiang Mai ist jeder Einzelne auf irgendeine Weise davon betroffen. Doch nicht nur die Einwohner der nördlichen Provinz, sondern auch ihre Elefanten geraten mehr und mehr in Notsituationen. Projekt „Napier Grass Plantation to Help Elephants in Chiang Mai Province“ bietet Hilfe für Chiang Mais Elefanten.

Neben interessanten Lokalnachrichten, Reisenews aus allen Regionen Thailands und aus den Nachbarländern sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere interessante Berichte, u.a. über Online Thai Lernen bei Easy ABC in Pattaya, die quälende Frage: Kreuzbandriss – Operieren oder nicht?, einen Reiseführer, der dorthin führt, wo Deutschland am schrägsten ist, ungewöhnliche Impfaktionen aus aller Welt und das 40-jährige Jubiläum des ersten IBM-PCs.

