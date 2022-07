Schlaraffenland Thailand – Das Königreich hat nicht nur Sonne, Strand und Meer zu bieten, sondern auch eine Vielzahl an wohlschmeckenden Köstlichkeiten. Ob pikante Tom-Yum-Suppe, würzige Curry-Gerichte oder der höllisch scharfe Isaan-Klassiker Som Tam: Thai-Food hält für jeden Geschmack einen exotischen Leckerbissen bereit und ist auch optisch ein echter Hingucker. Welche lokalen Genüsse Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Mehr Anreize für Urlauber schaffen – Tourismus- und Gastgewerbeunternehmen, die Premierminister Prayut Chan-o-cha Konjunkturmaßnahmen vorgeschlagen haben, sind nach wie vor skeptisch, dass die Vorschläge auch tatsächlich umgesetzt werden, da die zuständigen Behörden möglicherweise mit der Hilfeleistung zögern. Erfahren Sie, weshalb die Umsetzung des Planes so schwierig ist.

Verkehrsverstöße: Punktesystem kommt 2023 – Die Königlich Thailändische Polizei plant für Anfang nächsten Jahres die Einführung eines Punktesystems für den Führerschein sowie eines elektronischen Strafzettelsystems, damit die Fahrdisziplin der Verkehrsteilnehmer verbessert wird und Verkehrsunfälle auf thailändischen Straßen eingedämmt werden, nachdem sie bereits die Strafen für Verkehrsverstöße erhöht hat. Eine Übersicht zum neuen Punktesystem.

Nachhaltig Reisen und Geheimtipps entdecken – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) will den Inlandstourismus im Jahr 2023 mit maßgeschneiderten Themen für jede der fünf Regionen ankurbeln. Freuen Sie sich auf viele touristische Ziele abseits ausgetretener Pfade.

Neuer Club bringt frischen Wind – Am 9. Juli 2022 feierte der Pattaya International Rotary Club mit einer gelungenen und abwechslungsreichen Gala im Ballsaal des vornehmen Royal Cliff Grand Hotel auf dem Pratumnak-Hügel seine Gründung. Wir stellen Ihnen den neusten Rotary Club der Stadt vor.

Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Fotos aus der thailändischen Kapitale.

Im Rikscha-Takt durch Hanoi – In Kolonialzeiten waren Fahrradrikschas in Vietnam das populärste Verkehrsmittel. Heute gibt es in der Millionenstadt Hanoi gerade noch 100 Exemplare. Aber der Charme einer „Cyclo“-Tour lockt noch immer Menschen aus aller Welt. Für die Fahrer ist es Schwerstarbeit.

Biker- und Buffetfreuden in Sattahip – Am 24. Juli 2022 fand im The Bikers Café Thailand in Sattahip der nächste Motorrad-Themen-Event statt. Dieses Mal war BMW-Motorrad zu Gast in dem beliebten Ausflugslokal und präsentierte sechs Modelle, die direkt vor Ort Probegefahren werden konnten. Ein Rückblick mit Ausblick.

Neben Kurznachrichten aus Bangkok, Pattaya, Phuket und Hua Hin beinhaltet die neue Ausgabe den neuen Fußball-Bundesliga-Spielplan der Hinrunde, Hans Fritschi Reisegeschichten aus der Schweiz und den nächsten Teil von Wolfgang Rills Thailandroman Alle lieben Mr John.

Die Druckausgabe FA16/2022 erscheint am Freitag, 29. Juli 2022