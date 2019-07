Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA16/2019 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Am 87. Geburtstag von Königin Sirikit am Montag, 12. August werden in ganz Thailand die herausragenden Leistungen und Erfolge der Mutter Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn (Rama X.) und Witwe von König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.)in angemessener Weise gewürdigt. DER FARANG gratuliert Königinmutter Sirikit von ganzem Herzen zum Geburtstag und wünscht ihr viel Gesundheit und ein langes Leben.

Kochen als Kunstform, als permanenter, kreativer Prozess. Drei Tage lang steht Pattaya ganz im Zeichen der Haute Cuisine. Die Pattaya Hospitality Show ist zurück und wird vom 20. bis 22. August wieder die Spitzenköche namhafter Hotels der Touristenmetropole zusammenbringen, um gegeneinander in den Wettkampf zu gehen. Das Ergebnis ist eine große Portion Leidenschaft, gewürzt mit Innovationsgeist und natürlich die Liebe zur kulinarischen Lasterhaftigkeit. Wir bieten einen Ausblick, auf welche Höhepunkte man sich freuen darf.

Wissenschaftler warnen vor aggressiven Malaria-Stämmen, gegen die zwei wichtige Medikamente nicht mehr wirksam sind. Sie seien im Jahr 2008 in Kambodscha entstanden und haben sich seitdem nach Thailand, Laos und Vietnam ausgebreitet. So lautet das besorgniserregende Ergebnis einer jüngsten Studie, die im Fachblatt „The Lancet Infectious Diseases“ veröffentlicht wurde. Weshalb Urlauber dennoch beruhigt sein können, erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Rückläufige Besucherzahlen in den Urlaubshochburgen verdeutlichen: Thailands Tourismus ist im Wandel. Die Redaktion hat Gründe, Fakten und Ausblicke zum Thema zusammengetragen.

Wenn Knochen und Muskeln schmerzen, wenn man sich nicht mehr bewegen kann, Fieber und Kopfschmerzen auftreten, dann hat die Tigermücke zugeschlagen. Wir klären Sie über das Chikungunya-Virus auf, das auch in Thailand auf dem Vormarsch ist und wie Sie sich vor der Viruskrankheit schützen können.

Rahel und Marcel Straub aus dem Zürcher Oberland haben vor drei Jahren während einer karitativen Auszeit eine neue, eigene Sportart erfunden und diese nebenberuflich laufend weiterentwickelt. Heutzutage widmet sich das Ehepaar vollzeitlich seinem Street Racket, eine Art einfaches Straßentennis, das ohne Infrastruktur auskommt und sogar den weiten Weg in die thailändische Hauptstadt Bangkok gefunden hat. Neugierig…?

Phukets Einzelhandel liefert sich einen gnadenlosen Verdrängungswettbewerb. Minimärkte schießen wie Pilze aus dem Boden und kämpfen um die Gunst der Verbraucher bei der Basisversorgung. Die Redaktion hat die Situation in Rawai analysiert, mit erstaunlichem Ergebnis:

Auch in diesem Jahr wird im Queens Park 19 Rai wieder das Hua Hin Food Festival ausgerichtet und zwar von Freitag, 30. August bis Sonntag, 1. September. Mit einem Ausblick auf die Höhepunkte lässt die Redaktion ihrer Leserschaft das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Im Schatten bekannter Touristenattraktionen wurde in Chiang Mai stillheimlich ein für Thailand einzigartiges Kunstprojekt auf die Beine gestellt: Das Chiangmai Art Museum. Weshalb es oftmals mit dem Künstlerdorf Worpswede und der Documenta Kassel verglichen wird, verrät Ihnen die Redaktion.

Mehr als 30.000 Besucher strömten auch in diesem Jahr in den Kurpark in Bad Homburg, um gemeinsam den Auftakt der Thai-Festivalsaison in Deutschland zu feiern. Sie sind sich sicher: Das Thai Festival Bad Homburg war Tigerbalsam für die Fernweh-Seele. Auch DER FARANG war mit dabei und blickt mit einem illustren Bericht auf das gelungene Fest der thailändischen Kultur zurück.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem ein Bericht über die feierliche Doppelinstallation in Pattayas Rotary-Clubs, eine schöne aber genauso gefährliche Exotin im Discovery Garden von Hans Fritschi, Chiang Mais neueste grüne Lunge im Herzen der City, Kambodschas Kampf gegen Plastikmüll aus westlichen Industrieländern, die seltene Geburt von siamesischen Zwillingen in Berlin und der Spielplan der Hinrunde der Fußball-Bundesliga.

