Covid-19 allerorten – die Einwohner Pattayas können es so langsam nicht mehr hören. Um die Sorgen der Pandemie einen Nachmittag lang zu vergessen, verbringen viele Menschen jetzt deutlich mehr Zeit an den fast menschenleeren Stränden der Stadt, mit denen die im Tiefschlaf schlummernde Touristenmetropole reichlich gesegnet ist. Der Blick aufs Meer und das Rauschen der Brandung sind Balsam für die coronageplagte Seele. Probieren Die es doch auch mal aus: „Vitamin Sea“ tanken leichtgemacht – an Pattayas Wongamat Beach!

Drei weitere Inselparadiese Thailands öffnen für vollständig geimpfte Touristen: Ab dem 15. Juli 2021 empfangen Koh Samui sowie die beiden Schwestereilande Phangan und Tao erstmals wieder internationale Touristen im Rahmen des „Samui+“-Modells. Wie auch bei der „Phuket Sandbox“ richtet sich das Programm an vollständig gegen Covid-19 geimpfte ausländische Reisende und setzt die Befolgung aller Maßnahmen des Infektionsschutzes während des Aufenthalts voraus. Auch wenn es dem Pilotprojekt auf Phuket ähnelt, geht man auf der Kokosnussinsel im südlichen Golf von Thailand seinen eigenen Weg, wie die Checkliste „Samui+“ in der neuen Ausgabe aufzeigt.

Die hochansteckende Deltavariante wütet in Thailand und lässt die Zahl der täglichen Neuinfektionen explodieren. Das Königreich entwickelt sich immer mehr zum Sorgenkind der Corona-Pandemie in Südostasien. Während die Forderung der Bevölkerung an die Regierung nach mehr Impfstoffen lauter wird, reagieren die Provinzbehörden auf die sich zuspitzende Virusgefahr mit härteren Corona-Auflagen – unter anderem im Großraum Bangkok, in den vier südlichsten Provinzen des Landes – Pattani, Songkhla, Narathiwat und Yala – sowie in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Golfs von Thailand, zu der auch Pattaya gehört. Eine Übersicht.

30 Jahre nach ihrer Eröffnung wurde die erste Verkehrsüberführung Pattayas – der Bali Hai Flyover im Süden der Stadt – zum ersten Mal renoviert. Während sich die Instandsetzungsarbeiten auf der Fahrbahn auf die Erneuerung der Straßenmarkierungen beschränkten, setzte die Stadtverwaltung Patttaya unter dem Bauwerk ein bemerkenswertes Projekt um: Sie ließ die Freiflächen unter der Hochstraße in einen öffentlichen Sportpark verwandeln, der neben einem professionellen Skatepark und Spielfeldern für Basketball und Sepak Takraw auch Aerobicflächen umfasst und von den Menschen kostenlos genutzt werden kann. Wir haben für Sie eine Bildserie vom neuen Sportpark unter Pattayas Bali Hai Flyover zusammengestellt.

Weitere illustre Impressionen finden Sie im Fotorückblick über den Auftakt der Phuket Sandbox am 1. Juli 2021, ein Pilotprojekt, mit dem die südthailändische Inselprovinz in der Andamanensee nach eineinhalb Jahren zum ersten Mal wieder internationale Reisende empfängt, die vollst5ändig geimpft und per Direktflug aus Übersee angereist sind.

Mit zwei buddhistischen Feiertagen beginnt Ende Juli in Thailand die dreimonatige buddhistische Fastenzeit. Während „Asanha Bucha“ am Samstag, 24. Juli 2021 an die erste öffentliche Predigt Buddhas vor fünf Schülern im Gazellenhain von Sarnath erinnert, markiert „Khao Phansa“ am Sonntag, 25. Juli den Beginn der dreimonatigen „Regenzeitklausur“ in den buddhistischen Klöstern des Landes. Gemeint sind jene drei Monate, in denen sich die Mönche strikt an ihre religiösen Pflichten halten und in ihrem Tempel bleiben müssen.

Neben interessanten Lokalnachrichten, Reisenews aus allen Regionen Thailands und aus den Nachbarländern sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe FA15/2021 viele weitere interessante Berichte, u.a. über die Maturafeier und die Elternbotschafter der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok, über FARANG-Gartenkolumnist Hans Fritschis Spaziergang über den Münchner Viktualienmarkt, über Radwandern entlang dem Nordhorn-Almelo-Kanal von Niedersachsen nach Holland sowie über Neobanken als Alternativen zu den etablierten Geldinstituten und über die Zunahme der globalen Kunststoffemissionen.

Für Fußballfans beinhaltet die neue Ausgabe FA15/2021 außerdem den neuen Spielplan der Hinrunde der Fußball-Bundesliga 2021.

Am Mittwoch, 28. Juli 2021 – dem Geburtstag Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn – müssen Leserinnen und Leser beachten, dass alle Behörden, wie zum Beispiel die Büros der Immigration, sowie auch staatliche Betriebe und das Medienhaus DER FARANG geschlossen sind. Die Redaktion wünscht Seiner Majestät alles Gute zum Geburtstag und ein langes Leben.

Ein Online-Abo inklusive der PDF-Ausgabe des Magazins DER FARANG lohnt sich! Egal, wo Sie sich auch auf der Welt befinden: Mit nur wenigen Klicks können Sie die praktische E-Version der vollständigen Druckausgabe herunterladen und lesen.

Online-Abonnenten sind immer zwei Tage früher informiert, was in Thailand und in den Nachbarländern los ist! Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 16. Juli 2021.

*** Hier geht es zum Download ***